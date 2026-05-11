Authentische Hommage an queere Fetischkunst

11. Mai 2026

Teils Kunstpublikation, teils Fetischobjekt: Vom neuen Magazin "SNIFF" ist jetzt die zweite Ausgabe "Scent 2" erschienen.



Durch Fotografie, Illustration, Texte und visuelle Experimente erkundet die subversive Publikation Fetisch sowohl als ästhetische als auch als gelebte Erfahrung. Leder, Latex, Seile, Schweiß, Geruch, Haut, Macht, Verletzlichkeit und Lust werden nicht als verschlüsselte Referenzen behandelt, sondern als eigenständige künstlerische Materialien. Die erste "SNIFF"-Ausgabe wurde im Dezember 2025 gelauncht (queer.de berichtete).



In seinem Leitartikel für "Scent 2" beschreibt Gründer und Herausgeber Mark Alan das Projekt als "Spielwiese für queere Kreative" und als Reaktion auf die zunehmende Unterdrückung expliziter queerer Kunst im Internet: "Fetischkunst befindet sich nach wie vor in jenem seltsamen kulturellen blinden Fleck, wo sie gleichzeitig überall und nirgends zu finden ist", so Alan. "Die Ästhetik des Kink taucht in Modekampagnen, Musikvideos und Museumsretrospektiven auf, aber in dem Moment, in dem queere Künstler*innen sich dieser visuellen Sprachen bedienen, um offen über Begehren, Macht, Verletzlichkeit und Lust zu sprechen, beginnen sich die Türen plötzlich zu schließen."

Die zweite Ausgabe von "SNIFF" enthält Werke von Lontano, Stefan Lo Sciuto, Fagsmafia, Alberto Villullas Pulido, Nathaniel Ivy, Simón Malvaez, Mongraffito, Sal Salandra und dem Herausgeber selbst. Eine (jugendfreie) Auswahl zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"SNIFF, Scent 2" ist sowohl als gedruckte Ausgabe (34,95 ) als auch in digitaler Form (12,95 ) erschienen. Die digitale Ausgabe wurde um über 100 zusätzliche Bilder erweitert  Inhalte, die als zu explizit, zu roh oder einfach zu heiß für den Druck angesehen wurden  und bietet einen tieferen und wilderen Einblick in die erotische Bildwelt des Magazins. (cw)



SNIFF, Scent 2

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