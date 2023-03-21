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Ein kurzer schwuler Sommer in den Bergen

Bild: Lukas Diller
  • 12. Mai 2026

Die Geschichte des Kultfilms "Brokeback Mountain" ist in Oberhausen erstmals auf Deutsch auf der Bühne zu sehen.

Irgendwo im kaum besiedelten Wyoming, zwischen den Prärien der Great Plains, in den Gebirgsketten der Rocky Mountains, dort liegt Brokeback Mountain. Inmitten dieser unendlichen Weite begegnen sich eines Sommers die Cowboys Ennis und Jack, eine Saison arbeiten sie zusammen. Sie hüten Schafe, reiten auf ihren Pferden durch die karge Landschaft, sitzen bei billigem Whiskey und Dosenessen am Lagerfeuer und rücken einander immer näher.

Als Ennis es eines Nachts nicht mehr in sein weiter entferntes Lager zurück schafft, bittet Jack ihn in sein Zelt. Sie verbringen die Nacht miteinander. Zwar versichern sie sich am Morgen beieinander, nicht schwul zu sein  doch sie verbringen auch die nächste Nacht gemeinsam. Jack bringt den verschwiegenen Ennis dazu, aufzutauen. Für eine kurze Zeit, wenige Tage, erlebt ihre Liebe etwas wie Leichtigkeit. Allein und inmitten der weiten Natur am Brokeback Mountain fühlen sie sich unbemerkt und frei.

Dann kommt der Kälteeinbruch, die Arbeit ist beendet. Sie lassen den Brokeback Mountain hinter sich und driften ins andere Leben: Ennis gründet eine Familie mit Alma, während Jack Rodeo reitet und Lureen kennenlernt. Fünf lange Jahre sehen Jack und Ennis sich nicht, bis sie einander besuchen und sich von nun an zwei Mal im Jahr verabreden, irgendwo im Nirgendwo des amerikanischen Nordwestens.

Die beiden Männer träumen davon, aus dem vorgezeichneten Leben auszubrechen, Jack will mit Ennis eine eigene Farm führen  doch ihre Liebe auszuleben, ist für beide undenkbar in dieser Welt voller verschwiegener Männer, voller Härte und archaischer Rollenbilder und voller Homophobie. Ennis wurde seit frühester Kindheit vor Augen geführt, dass Männer, die zusammenleben, in dieser Welt in Lebensgefahr sind. Ihr ganzes, miteinander verpasstes Leben zehren sie von den Erinnerungen an diesen einen Sommer am Brokeback Mountain. Bis Jack zu unvorsichtig ist und mit dem Leben bezahlen muss und nur noch Ennis übrig bleibt  in einer Zeit, in der Männer, die Männer lieben, einsam bleiben.

Mit "Brokeback Mountain" hat Annie Proulx eine der berührendsten Liebesgeschichten über zwei Menschen geschrieben, deren Liebe nicht in ihre Zeit und Welt passt. Intendantin Kathrin Mädler inszeniert am Theater Oberhausen die deutschsprachige Erstaufführung des von Ashley Robinson adaptierten Theaterstücks  mit viel Musik und eigener Countryband! Vorstellungen stehen aktuell bis 20. September 2026 auf dem Programm. (cw/pm)

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