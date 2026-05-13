13. Mai 2026

Eine außergewöhnliche Ausstellung unter dem Titel "This ist me  queer und religiös" erwartet interessierte Besucher*innen vom 25. Mai bis zum 5. Juli 2026 in der Hl. Dreieinigkeitskirche (St. Georgskirche) direkt am Hamburger Hauptbahnhof.



"Wie kannst du gläubig sein und schwul?"  "Deine Religion unterdrückt doch queere Menschen!  warum bist du da noch Mitglied?" Sätze wie diese hören queere religiöse Menschen immer wieder. Von beiden Seiten. Sie erleben oft, dass sie sich entscheiden müssten: entweder ihr Glaube oder ihre Identität. Als wäre beides nicht vereinbar. Aber es gibt sie doch: Menschen, die beides leben. Die beten und lieben. Die trans sind und Torah lesen. Die als lesbisches Paar in der Moschee willkommen sind. Die ihren Glauben nicht trotz, sondern mit ihrer queeren Identität leben.

Die Ausstellung "This is me  queer und religiös?" gibt diesen Menschen Raum und Gesicht. Fotografin Ceren Saner porträtiert Menschen aus Judentum, Christentum, Islam und Buddhismus  Menschen, die zeigen: Gott liebt mich, so wie ich bin. Kadir (Foto oben), der bei der Eröffnungsveranstaltung am 25. Mai bei der Vernissage um 18 Uhr vor Ort sein wird, sagt: "Glauben und Queerness sind untrennbar verwobene Teile meiner Identität. Sie sind beide mit verschiedensten Strängen meines Seins verknüpft und gehören zur Gesamtheit meines Ichs."



Pastor Björn Henkel erklärt: "Gerade in St. Georg, wo religiöse Vielfalt und queeres Leben so nah beieinander existieren, wird unsere Heilige Dreieinigkeitskirche sechs Wochen lang zu einem Ort der Begegnung  mit der Ausstellung selbst, Diskussionen, Lesung, Theater und Führungen für Jugendliche und weitere Interessierte."



Mehr Infos zum Programm gibt es auf der Homepage der St. Georgskirche. Der Eintritt zur Ausstellung und den begleitenden Veranstaltungen ist frei. (cw/pm)











