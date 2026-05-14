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Ein Liebesbrief an queere Nachtschwärmer*­innen

Bild: Mack Publishing
  • 14. Mai 2026

Der neue Bildband "Sex, Clubs, Dissent" zeichnet eine umfassende visuelle Geschichte des queeren Nachtlebens aus der Perspektive von Fotograf*innen, Filmemacher*innen und Künstler*innen nach.

Das von der Autorin Amelia Abraham herausgegebene englischsprachige Buch untersucht, wie die Bildproduktion die Entstehung queerer Praktiken, Subkulturen und Formen des Widerstands gefördert und zuweilen auch gefährdet hat. Es fragt, was uns unser jahrzehntelanges Bestreben, das Nachtleben durch Fotografie und Film zu dokumentieren und zu verstehen, über unsere vielfältigen Beziehungen zu den Szeneräumen verraten kann und wie sich Fotografie mit Vergnügen, Politik und Protest überschneidet.

Bilder des queeren Nachtlebens  ob real oder nicht  sind ebenso sehr eine Bekräftigung, dass "wir hier waren", wie sie erotisch, amüsant, befremdlich, gewalttätig oder überschwänglich fröhlich sein können und uns dazu bewegen, unsere eigene Tanzfläche, unseren eigenen Stripclub oder unsere eigene Sauna zu suchen. Anstatt eines umfassenden Katalogs oder einer Chronologie des queeren Nachtlebens ist "Sex, Clubs, Dissent" ein Liebesbrief an diejenigen, die ausgegangen sind und draußen geblieben sind, den Drang verspürten, das Geschehen zu dokumentieren oder zu reflektieren, oder die ihre Kunst genutzt haben, um neue Seinsweisen ins Leben zu träumen.

Der 284 Seiten starke Bildband (ISBN 978-1-917651-52-3 ), erschienen im Mai 2026 bei Mack Publishing, ist zum Preis von 65 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)

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