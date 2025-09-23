Bisexualität ist keine Phase

15. Mai 2026

Mit Biweekly ging am Donnerstag ein neues unabhängiges Fashion- und Accessoires-Label für die Bi+-Community an den Start.



"Wir wollten eine Marke schaffen, die Bi+ Sichtbarkeit in den Alltag bringt, nicht nur einmal im Jahr zu Pride", erklärte Gründerin Lea Mishra. "Denn Sichtbarkeit entsteht oft in kleinen Momenten. Kleidung kann dabei ein starkes Werkzeug sein, um Identität auszudrücken und sich gesehen zu fühlen."

Biweekly setzt bewusst auf tragbare Designs, die sich in den individuellen Stil der Menschen integrieren lassen. Statt klassischem Pride-Merch steht Everyday Wearability im Mittelpunkt: Kleidung und Accessoires, die jeden Tag getragen werden können  beim Arbeiten, Einkaufen, im Club oder im Alltag.



Bild: Biweekly

Alle Kleidungsstücke von Biweeky sind genderneutral designt und bewegen sich zwischen stereotypisch maskulinen und femininen Schnitten. Produziert wird nach Angaben von Lea Mishra überwiegend in Portugal, viele Produkte bestehen aus Bio-Baumwolle, alle Tops sind GOTS-zertifiziert.



Unter den Begriff Bi+ fasst Biweekly unter anderem bi-, pan-, omni- und multisexuelle Menschen zusammen und versteht sich ausdrücklich als transinklusive Marke. "Die Kollektion ist bewusst so gestaltet, dass möglichst viele Menschen darin Pieces finden können, die zu ihrer Identität passen", so Mishra. (cw/pm)











