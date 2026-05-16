Queere Menschen zwischen Fortschritt und Hass

16. Mai 2026

Bild: Herbert Maria Wojsik

Noch bis zum 12. Juni 2026 zeigt die Rote Galerie in Nürnberg die Ausstellung "Männer unter Strom" des Künstlers Herbert Maria Wojsik.



Zu sehen ist eine Auswahl aus Wojsiks umfangreicher Serie "Be loud". Zeichnungen, Malerei, Fotografie und Layout werden dabei am Computer zu einer Einheit. Doch vor allem sollen die Arbeiten ein lautstarkes Statement für queere Sichtbarkeit sein.

In der Ankündigung der Ausstellung heißt es dazu:

Auf der einen Seite wird das Verständnis von Geschlecht immer breiter. Mehr Menschen identifizieren sich jenseits der binären Kategorien männlich/weiblich (non-binär, genderqueer, agender usw.). Kleidung, Sprache und Selbstrepräsentation werden zunehmend als individuell und situationsabhängig anerkannt.



Auf der anderen Seite gibt es trotz der Fortschritte weiterhin regelmäßige homo- und transphobe Vorurteile. Hassrede, Gewalt und politisch motivierte Angriffe treten in vielen Ländern auf.



Diskriminierung wirkt sich auch subtil aus, etwa durch stereotype, mangelnde Repräsentation oder kulturellen Druck. Zunehmende Polarisierung, restriktive Gesetzgebung in einigen Regionen, Rückschritte beim Schutz von trans und queeren Rechten sowie Kriminalisierung von geschlechtlichen Identitäten können nicht hingenommen werden.

Die Ausstellung "Männer unter Strom" wurde am Freitagabend in der Roten Galerie (Kobergerstraße 57, Nürnberg) feierlich eröffnet. Die Vernissage läutete auch das Nürnberger IDAHOBIT-Wochenende ein. (cw)













