Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5283

Queere Pop Art in Apolda

Bild: Keith Haring Foundation
  • 18. Mai 2026

Das Kunsthaus Apolda widmet dem schwulen US-Künstler Keith Haring (1958-1990) eine Ausstellung mit rund 80 Plakaten.

Unter dem Titel "Posters" sind die Arbeiten noch bis zum 23. August 2026 zu sehen. Gezeigt wird das breite Themenspektrum des Künstlers, dessen markante Strichfiguren  etwa tanzende Menschen oder das "krabbelnde Baby"  bis heute als Ikonen der Pop- und Straßenkunst gelten.

Die Schau beleuchtet Harings Entwicklung seit seinen frühen "Subway Drawings" in New York sowie seine klare, comicnahe Bildsprache. Zugleich rückt sie sein gesellschaftliches Engagement in den Fokus: Haring setzte sich mit seiner Kunst unter anderem für Menschenrechte, Gleichberechtigung, Umweltschutz und Aids-Aufklärung ein. Haring selbst starb mit 31 Jahren  nach einer Schaffenszeit von gerade mal zehn Jahren  an den Folgen seiner HIV-Infektion.

Ergänzt wird die Ausstellung durch Objekte aus seinem legendären "Pop Shop", den er nach Gesprächen mit Andy Warhol eröffnete, um Kunst einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Harings Werk wird damit als Verbindung von künstlerischem Ausdruck, politischem Aktivismus und Massenkommunikation präsentiert. Zeitgleich werden im Kabinett im Kunsthaus Werke von Shepard Fairey ausgestellt. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Regenbogenfahne über dem Reichstagsgebäude (17.05.)

Queere Menschen zwischen Fortschritt und Hass (16.05.)

Bisexualität ist keine Phase (15.05.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Keith Haring
22.07.24 | Bild des Tages
Schlange stehen für Andy Warhol und Keith Haring
07.07.24 | München
Keith Haring und Andy Warhol: Kunst und Homosexualitäten
30.03.24 | Heimkino
Vom Graffitisprayer zum Dollarprinzen
01.03.24 | Bild des Tages
Zwei Ikonen der Popkultur in einer Ausstellung vereint
11.02.24 | Heimkino
"Kunst ist für alle da!"
21.10.23 | Ausstellung
Die Folgen des HI-Virus: 40 Jahre Aids
Neu auf queer.de
Hass-Botschaft zum Tag gegen Queer­feindlichkeit
AfD: Queere Menschen sind "lebensfeindlich"
Auf nach Bulgarien!
Und wie wird nun der Eurovision Song Contest nächstes Jahr?
Ehrenpalme für ihr Lebenswerk
Absage: Darum kann Barbra Streisand nicht nach Cannes kommen
Promi-Paar
Ralf Schumacher und Partner Étienne: Es gab keinen Antrag
Bild des Tages
Queere Pop Art in Apolda
IDAHOBIT-Nachdreher
Landtag Brandenburg hisst Regenbogen­flagge am Montag
Gewinnspiel
Der Fremde
"Kampf der RealityAllstars"
Georgina Fleur zittert vor dem "wiederkehrenden Pickel" Sam Dylan