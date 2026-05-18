Queere Pop Art in Apolda

18. Mai 2026

Das Kunsthaus Apolda widmet dem schwulen US-Künstler Keith Haring (1958-1990) eine Ausstellung mit rund 80 Plakaten.



Unter dem Titel "Posters" sind die Arbeiten noch bis zum 23. August 2026 zu sehen. Gezeigt wird das breite Themenspektrum des Künstlers, dessen markante Strichfiguren  etwa tanzende Menschen oder das "krabbelnde Baby"  bis heute als Ikonen der Pop- und Straßenkunst gelten.

Die Schau beleuchtet Harings Entwicklung seit seinen frühen "Subway Drawings" in New York sowie seine klare, comicnahe Bildsprache. Zugleich rückt sie sein gesellschaftliches Engagement in den Fokus: Haring setzte sich mit seiner Kunst unter anderem für Menschenrechte, Gleichberechtigung, Umweltschutz und Aids-Aufklärung ein. Haring selbst starb mit 31 Jahren  nach einer Schaffenszeit von gerade mal zehn Jahren  an den Folgen seiner HIV-Infektion.



Ergänzt wird die Ausstellung durch Objekte aus seinem legendären "Pop Shop", den er nach Gesprächen mit Andy Warhol eröffnete, um Kunst einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Harings Werk wird damit als Verbindung von künstlerischem Ausdruck, politischem Aktivismus und Massenkommunikation präsentiert. Zeitgleich werden im Kabinett im Kunsthaus Werke von Shepard Fairey ausgestellt. (cw)











