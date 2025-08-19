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Als die Ehe für alle in Ohio wieder abgeschafft wird

  • 19. Mai 2026
Bild: Philip Frowein

Queerer Widerstand in der Zukunft: Am Theater Freiburg feierte vergangene Woche das neue Stück "Love Western" von Onur Karaoğlu Premiere.

Im Jahr 2033 ist Theater in den USA staatlich verordnete Pflicht. Im Ohio Theater in Columbus führt das Ensemble den 4. Band "Queer" aus der "Enzyklopädie der Werte über dem Gesetz" auf. Ziel der Aufführung ist es, an die Ereignisse in Dayton am 16. Mai 2028 zu erinnern, die eine nationale Widerstandsbewegung auslösten und zu einem politischen Umbruch führten.

An diesem historisch bedeutsamen Tag hätten Emily, eine lesbische cis Frau und Costar, eine lesbische trans Frau, in Begleitung ihrer Wahlfamilie heiraten sollen. Doch genau an diesem Tag entscheidet der Supreme Court in Ohio, die gleichgeschlechtliche Ehe für illegal zu erklären. Der Standesbeamte weigert sich, Emily und Costar zu trauen.

Das Ensemble erzählt anhand der Berichte des Paares und ihrer Freund*innen von queerer Liebe, vom Widerstand gegen dieses Gesetz und von der nationalen revolutionären Bewegung, die daraus entstand. Doch innerhalb des Ensembles herrscht Uneinigkeit: Einige fühlen sich wie ausführende Organe des Staates ohne künstlerische Freiheit, während andere die Pflichtaufführung als Chance sehen, die Botschaft einem breiten Publikum zu vermitteln. Dienen sie dem Staat oder der Freiheit?

Das Ensemble beginnt, gegen das staatlich vorgegebene Skript zu rebellieren. Mit Revolverpose, Staub und Showdown kapern sie das offizielle Narrativ  und erfinden Amerikas Gründungsmythos neu: als queeren Western...

Bis zum 11. Juli 2026 gibt es sechs weitere Aufführungstermine von "Love Western" am Theater Freiburg. (cw/pm)

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