20. Mai 2026

Die kommende Münchener Ausstellung "Marching on" präsentiert eine fotografische Retrospektive schwuler und queerer Protestbewegungen der Jahrtausendwende in München, Berlin und den USA.



Die Aufnahmen stammen aus dem Nachlass des 2025 verstorbenen Fotografen Horst Middelhoff, der sich leidenschaftlich für die schwule Szene Münchens engagierte und diese zeitlebens mit seiner Kamera dokumentierte. Von farbenfrohen CSD-Paraden bis hin zu ACT-UP-Demonstrationen im Zuge der Aids-Krise spiegeln die Fotos eindrücklich die Vielfalt der queeren Community sowie ihre politische und programmatische Entwicklung im Wandel der Zeit. Zugleich erzählen sie aus der persönlichen Perspektive Horst Middelhoffs von den Menschen, die die queere Szene Münchens maßgeblich prägten und sie bis heute lebendig gestalten.

Im Rahmen der Münchner Pride Weeks lädt die Ausstellung dazu ein, gemeinsam auf die Errungenschaften der LGBTI-Community zurückzublicken, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich weiterhin solidarisch für queere Rechte einzusetzen. Die Ausstellung schafft zudem einen Raum für einen generationenübergreifenden Dialog, der das Engagement früherer Aktivist*innen würdigt und gleichzeitig den Blick auf gegenwärtige sowie zukünftige Perspektiven der queeren Community richtet.



Die Ausstellung wird am Donnerstag, den 18. Juni 2026 um 19 Uhr in der Graf Rumford Bar & Galerie (Rumfordstraße 32, 80469 München) eröffnet und ist dort anschließend bios zum 27. Juni zu sehen. (cw/pm)











