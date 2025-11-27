Kevin Spacey: Rückkehr ins Rampenlicht

21. Mai 2026

Der schwule Hollywoodstar Kevin Spacey ist zurück auf dem roten Teppich: Der 66-Jährige besuchte die Filmfestspiele in Cannes  an der Seite von Model Via Lemann.



Das ungleiche Paar nahm an der Premiere eines französischen Historienfilms über Charles de Gaulle teil. Es war Spaceys zweiter Auftritt in Cannes in Folge  im Vorjahr hatte er dort bereits einen Ehrenpreis einer Wohltätigkeitsorganisation entgegengenommen. Die Verleihung fand jedoch abseits des offiziellen Festivalgeschehens statt.



Für Spacey markiert der neue Auftritt auf dem roten Teppich einen weiteren Baustein in seinem mühsamen Weg zurück ins Filmgeschäft. Seine einst glänzende Karriere war 2017 im Zuge der #MeToo-Bewegung ins Stocken geraten, als mehrere Männer sexuelle Übergriffe durch ihn öffentlich machten. Spacey bestritt die Vorwürfe stets.

2023 sprach ihn ein britisches Gericht in einem Verfahren wegen sexueller Übergriffe gegen vier Männer frei. Auch eine Zivilklage des US-Schauspielers Anthony Rapp scheiterte. Im März dieses Jahres einigte er sich außergerichtlich mit drei Männern, die in Großbritannien eine weitere Zivilklage gegen ihn angestrengt hatten.



Die Schauspielangebote blieben nach den Vorwürfen rar. Italien hatte sich in den vergangenen Jahren als eine der wenigen Filmregionen erwiesen, die Spacey weiterhin beschäftigt. Ende 2025 übernahm er eine Rolle in der italienischen Comedyserie "Minimarket".



Im März 2024 kehrte Spacey mit dem Indie-Thriller "Peter Five Eight" auf US-amerikanische Kinoleinwände zurück. Nun steht eine weitere Rückkehr vor die Filmkamera bevor. Der zweifache Oscarpreisträger übernimmt die Hauptrolle in dem Weltkriegsdrama "Melodies in the Forest" (queer.de berichtete).



Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" beruchtet, beginnen die Dreharbeiten im Oktober  die Orte des Geschehens werden Italien und Tschechien sein. Spacey verkörpert demnach in dem Film den 85-jährigen Petr Novotni, einen weltberühmten Dirigenten, dessen unheilvolle Vergangenheit ihn auf brutale Weise einholt. (cw/spot)











