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"Jeder übergibt sich beim Hundertfünfundsiebzig"

  • 22. Mai 2026
Bild: Stadtmuseum Esslingen

Das Esslinger Stadtmuseum hat ein fast 40 Jahres altes Plakat des Bundesverbands Homosexualität zum "Objekt des Monats" gekürt  und sucht damit weitere queere Fundstücke und Zeitzeug*innen.

Hintergrund der Aktion ist eine geplante Ausstellung vom 10. Dezember 2026 bis 26. September 2027, die einen Blick auf die Geschichte queerer Emanzipation in Esslingen und der Region werfen soll. "Die Stadtgeschichte aus queerer Perspektive zu erzählen, ist bisher nur in Ausschnitten möglich", heißt es dazu in einer Pressemitteilung. "Noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein gibt es nur wenige Quellen  oft sind es Zufallsfunde. Das zeigt: Was lange nicht gefragt wurde, bleibt oft unsichtbar."

Das Team des Stadtmuseums und der Historiker Karl-Heinz Steinle, der das Projekt "Queeres Esslingen" ko-kuratiert, fragen danach, was Menschen geprägt hat: "Was war schön, stärkend und befreiend? Was war schmerzhaft, ausgrenzend, unerträglich oder sogar existenziell bedrohlich? Welche Veränderungen wurden durch Mut, Solidarität und Selbstbehauptung möglich  und wo ist der Einsatz für Gleichstellung und Freiheit noch nicht abgeschlossen?"

Wer seine Geschichte erzählen, interessante Ausstellungsstücke zur Verfügung stellen oder sich anderweitig beteiligen möchte, kann sich (auf Wunsch auch gerne anonym) per E-Mail bei christiane.benecke@esslingen.de oder unter der Telefonnummer (0711) 3512-3228 melden. "Gemeinsam mit den Einwohner*innen der Stadt möchten wir Sichtbarkeit erzeugen und Lücken und Leerstellen in der Stadtgeschichte  und in unserer Museumssammlung  füllen."

Auch das Plakat "Jeder übergibt sich beim Hundertfünfundsiebzig" hat einen regionalen Bezug. Abgebildet sind u.a. zwei Esslinger, die sich aufgrund des diskriminierenden "Homosexuellen-Paragrafen" 175, der noch bis 1994 bestand, übergeben müssen. (mize)

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