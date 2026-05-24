Körper als Verhandlung von Identität

24. Mai 2026

Mit der Ausstellung "Zwischen Haut und Haltung" zeigt der Künstler M. E. X. im Juni 2026 in Oldenburg eine Werkserie, die den Körper nicht als Abbild versteht, sondern als Ort von Zuschreibung, Spannung und innerer Verhandlung.



Die Arbeiten bewegen sich zwischen Sichtbarkeit und Rückzug. Die dargestellten Figuren entziehen sich einer eindeutigen Lesbarkeit. Identität erscheint nicht als stabiler Zustand, sondern als Prozess  geprägt von äußeren Erwartungen, inneren Verschiebungen und momenthaften Zuständen.

Der Körper fungiert dabei nicht als Ausdruck eines festen Inneren, sondern als Fläche, auf der sich gesellschaftliche und persönliche Kräfte überlagern. Nähe, Abwehr und Präsenz stehen nicht im Widerspruch, sondern wirken gleichzeitig.



Die Ausstellung folgt keiner linearen Erzählung. Sie ist als offener Rundgang angelegt, in dem sich Zusammenhänge nicht vorgeben, sondern im Blick der Betrachter*innen entstehen.



Bild: M. E. X.

Die gezeigten Arbeiten reichen von fragmentierten Figuren bis zu verdichteten Körperkonstellationen. Sie untersuchen die Bedingungen von Sichtbarkeit, Selbstbild und Zuschreibung  und stellen die Frage, wie Identität unter diesen Bedingungen überhaupt entstehen kann.



Die Ausstellung "Zwischen Haut und Haltung" ist vom 17. bis 29. Juni 2026 in der Baumgartenstraße 6 in Oldenburg zu sehen. Mehr Informationen gibt es auf der begleitenden Website mexkunst.de. (cw/pm)











