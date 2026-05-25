25. Mai 2026

Während des erstmals in den Niederlanden stattfindenden World Pride Amsterdam 2026 wird im Dutch National Opera & Ballet eine neue Kunstinstallation gezeigt.



Unter dem Titel "Amsterdam Rainbow Dress  Unfolded Voices" verwandelt sich das Studio Boekman vom 25. Juli bis 8. August in einen multimedialen Raum, der Musik, Video, Text und Kunst mit Themen der Menschenrechte verbindet.

Für das Projekt posierten Amsterdams Bürgermeisterin Femke Halsema (GroenLinks, Foto oben) und der syrischstämmige Tänzer und Aktivist Ahmad Joudeh (Foto unten) in dem sogenannten Amsterdam Rainbow Dress. Die 16 Meter breite Installation besteht aus Flaggen von Staaten, in denen queere Identitäten strafbar sind, und gilt als Symbol für Vielfalt und Solidarität.



Bild: Altin Kaftira / Rainbow Dress Foundation

Die Ausstellung erzählt anhand von zwölf persönlichen Berichten queerer Menschen aus aller Welt von Freiheit, Unterdrückung und Hoffnung. Das Amsterdam Rainbow Dress wurde 2016 von dem Modedesigner Mattijs van Bergen und dem Künstler Oeri Woezik gemeinsam entworfen und war seitdem schon in zahlreichen Städten zu sehen (queer.de berichtete). (cw)











