Andrea oder Silvio? Annette kann sich nicht entscheiden

26. Mai 2026

Premiere bei "Bauer sucht Frau International". In der achten Staffel hat die bisexuelle Bäuerin Annette erstmals eine Frau und einen Mann zur Hofwoche eingeladen  und kann sich in Folge drei noch immer nicht entscheiden.



Sowohl ihr Hofherr Silvio und ihre Hofdame Andrea fühlen bei der Kanada-Auswanderin vor, wann sie gedenke, ihre Wahl zu treffen. Doch Annette, die am liebsten eine Dreierbeziehung führen würde, lässt sich nicht in die Karten blicken.

Andrea versucht, wenigstens eine Tendenz herauszufinden. Sie fragt Annette aus, ob sie lieber mit einem Mann oder einer Frau auf dem Hof leben würde. Die antwortet, dass es mit einer Frau harmonischer wäre, ein Mann sich aber wohl besser arbeitstechnisch einbringen könnte.



Der erfahrene Handwerker Silvio versucht tatsächlich, sich als starke Arbeitskraft zu positionieren. Dabei geht er etwas übermotiviert vor. Er schlägt sich selbst ins Gesicht und blutet leicht.



Folge drei von "Bauer sucht Frau International" wurde am Montagabend bei RTL ausgestrahlt. Die Doku-Soap ist auch bei RTL+ verfügbar. (cw/spot)











