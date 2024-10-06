Chronist der schwulen Szene

27. Mai 2026

Zum 45-jährigen Jubiläum seiner "Schwulcomix" zeigt Qwien die erste umfassende Retrospektive des schwulen deutschen Comic-Künstlers Ralf König in Österreich.



Seit mehr als 45 Jahren zeichnet Ralf König schwule Comics. Als er in den frühen 1980er Jahren begann, schwule Charaktere zu zeichnen, war er damit allein auf weiter Flur. Heute kann er auf ein umfangreiches Werk zurückblicken, das in der Welt der gezeichneten Bildgeschichten einzigartig ist. Seine unverwechselbaren Knollennasen wurden zu Wegbegleitern, über die man herzhaft lachen, hemmungslos heulen oder manchmal auch verärgert sein konnte.

Mit "Konrad & Paul" schuf er ein schwules Paar, in dessen Geschichten sich nicht nur die positiven Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, sondern auch die großen Tragödien der Community spiegeln. Wie ein Seismograf spürte Ralf König gesellschaftlichen Entwicklungen, emotionalen Wechselbädern und schwulen Liebesabenteuern mit teils bissigem Humor nach und wurde so zum Chronisten einer Welt, in der auch der Sex nie zu kurz kam.







Die Ausstellung "Süße Triebe  45 Jahre Schwulcomix" im Zentrum QWien (Ramperstorffergasse 39/7, 1050 Wien) gibt mit über 100 Originalen einen tiefen Einblick in den gezeichneten Kosmos von Ralf König. Die bislang größte Ausstellung des Starzeichners in Österreich zeigt die wesentlichen Entwicklungen seiner Comics und verdeutlicht das Rezept seines Erfolgs. Den über nichts kann man besser lachen, als über sich selbst.



Die Eröffnung am 3. Juni 2026 um 18:30 Uhr findet in Anwesenheit von Ralf König statt. Die Ausstellung läuft dann bis zum 18. Oktober 2026. (cw/pm)











