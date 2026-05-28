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Homo­erotische Montagen

  • 28. Mai 2026
Naro Pinosa, Torso, 2026

In der Münchner Kunstbehandlung sind ab dem kommenden Monat erstmalig Werke von Naro Pinosa in einer Einzelausstellung zu sehen.

Der Spanier nutzt die Kunstgattung der Montage und perfektioniert die Ästhetik des Fragments, um Details in neue Kontexte zu stellen. Er macht damit eine Art generalisierte Ästhetik und Erotik über Epochen und Stile hinweg sichtbar.

Dabei nutzt Pinosa keine Ausschnitte der vermeintlichen Realität, sondern vorhandene Kunstwerke und fügt ihnen durch diese Re-Kontextualisierung eine Bedeutungsebene hinzu. Das Ergebnis zwingt zum genauen Hinschauen und überzeugt durch eine ganz eigene Verbindung von Brüchen, fließenden Übergängen und verführerischer Sinnlichkeit.


Naro Pinosa, Descanso, 2026

Die Vernissage findet am Donnerstag, den 11. Juni 2026 ab 18 Uhr in der Münchener Kunstbehandlung in der Müllerstraße 40 statt. Anschließend sind die Werke dort bis zum 4. Juli zu sehen. Die Galerie ist donnerstags, freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. (cw/pm)

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