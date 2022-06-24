Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5294

Die Deutsche Post feiert Vielfalt und Liebe

Bild: Deutsche Post
  • 29. Mai 2026

Unter dem Motto "#LIEBE GEWINNT" hat die Deutsche Post pünktlich zum Pride-Monat Juni eine neue Briefmarken-Sonderedition herausgebracht, die das Thema auf vier verschiedenen Motivbögen behandelt.

Unterstützt wird die Aktion von der Kölschen Kultrockband Brings als Markenbotschafterin. Ihr gleichnamiges Lied "Liebe gewinnt" aus 2018 wird symbolisch auf einem der Bögen mit einem markanten Motiv und einer starken Textbotschaft dargestellt. Dazu Brings: "Dass unser Song 'Liebe gewinnt' jetzt Teil dieser Sonderedition ist, bedeutet uns enorm viel. Gerade in Zeiten, in denen Spaltung und Ausgrenzung wieder lauter werden, braucht es klare Zeichen für Zusammenhalt, Vielfalt und Menschlichkeit. Liebe verbindet  unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Lebensform. Genau diese Botschaft wollen wir gemeinsam mit der Deutschen Post sichtbar machen."

Ein zweiter Bogen stellt das Thema Vielfalt in den bekannten Regenbogenfarben dar, passend zum Pride-Monat Juni, in dem die LGBTI-Community für Akzeptanz und Gleichberechtigung wirbt. Darüber hinaus enthält die Sonderedition Briefmarken mit verpixelten und spielerisch in Szene gesetzten Herzen  eine digitale Ästhetik, wie man sie aus dem Netz und den Sozialen Medien kennt.

"Unsere Briefmarken-Sonderedition '#LIEBE GEWINNT' ist ein Statement für Liebe, Vielfalt, Zusammenhalt und Menschlichkeit", erklärte Nikola Hagleitner, Vorständin Post & Paket Deutschland der DHL Group. "Gerade in diesen Zeiten, in denen wir zu oft Spaltung, Konfrontation und sogar Hass erleben müssen, sollten wir alle  Politik, Gesellschaft, Wirtschaft  mit einer optimistischen Botschaft dagegenhalten. Das ist für uns als Unternehmen mit über 180.000 Beschäftigten in Deutschland aus rund 180 Nationen eine Herzensangelegenheit."

Die limitierte Sonderedition ist im Online-Shop der Deutschen Post oder telefonisch unter (0961) 3818 3818 erhältlich. Zusätzlich richtet die Deutsche Post eine Sonderpostfiliale mit den neuen "Liebes-Briefmarken" auf den Brings-Konzerten am 29. Mai 2026 auf dem Eltzhof in Köln und beim Bonner Kunstrasen-Konzert am 3. Juli 2026 sowie auf dem Cologne Pride vom 3. bis 5. Juli 2026 auf dem Kölner Heumarkt ein. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Homoerotische Montagen (28.05.)

Chronist der schwulen Szene (27.05.)

Andrea oder Silvio? Annette kann sich nicht entscheiden (26.05.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Briefmarken
30.05.25 | Bild des Tages
Vier neue Briefmarken feiern queere Vielfalt und die Liebe
17.11.24 | Posthume Würdigung der TV-Legende
"Golden Girls"-Star Betty White erhält eigene US-Briefmarke
07.09.24 | Bild des Tages
Freddie Mercury bekommt eigene Briefmarke
03.08.24 | Viel homophile Philatelie
Die Kulturgeschichte der queeren Briefmarke in Deutschland
19.07.24 | Bild des Tages
Deutsche Post veröffentlicht Briefmarke zum ColognePride
24.06.22 | Bild des Tages
Die bislang coolsten Pride-Marken kommen aus Großbritannien
Neu auf queer.de
Streitgespräch mit Jan Fleischhauer
Nyke Slawik verteidigt Selbst­bestimmungs­gesetz im ZDF
Italien
Kritik nach Ausschluss jüdischer Gruppen von Pride-Demo in Rom
Unterfranken
Neuer Aschaffenburger CSU-OB verbietet Regenbogen­fahnen an öffentlichen Gebäuden
Präsident droht mit Veto
Polens Parlament macht Weg frei für eingetragene Partnerschaften
Allgemeines Gleich­behandlungs­gesetz
Arbeitsgericht Berlin weist Klage wegen Diskriminierung von nichtbinärer Person ab
"Vielfalt ist keine Randerscheinung"
Saarland: Landesregierung mit eigenem Wagen beim CSD dabei
Nach Regierungswechsel
Polizei will CSD-Demo in Budapest im Juni diesmal nicht verbieten
Hochzeit soll kurz bevorstehen
Taylor Swift und Travis Kelce heiraten: Wer auf der Gästeliste steht