Die Deutsche Post feiert Vielfalt und Liebe

29. Mai 2026

Unter dem Motto "#LIEBE GEWINNT" hat die Deutsche Post pünktlich zum Pride-Monat Juni eine neue Briefmarken-Sonderedition herausgebracht, die das Thema auf vier verschiedenen Motivbögen behandelt.



Unterstützt wird die Aktion von der Kölschen Kultrockband Brings als Markenbotschafterin. Ihr gleichnamiges Lied "Liebe gewinnt" aus 2018 wird symbolisch auf einem der Bögen mit einem markanten Motiv und einer starken Textbotschaft dargestellt. Dazu Brings: "Dass unser Song 'Liebe gewinnt' jetzt Teil dieser Sonderedition ist, bedeutet uns enorm viel. Gerade in Zeiten, in denen Spaltung und Ausgrenzung wieder lauter werden, braucht es klare Zeichen für Zusammenhalt, Vielfalt und Menschlichkeit. Liebe verbindet  unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Lebensform. Genau diese Botschaft wollen wir gemeinsam mit der Deutschen Post sichtbar machen."



Ein zweiter Bogen stellt das Thema Vielfalt in den bekannten Regenbogenfarben dar, passend zum Pride-Monat Juni, in dem die LGBTI-Community für Akzeptanz und Gleichberechtigung wirbt. Darüber hinaus enthält die Sonderedition Briefmarken mit verpixelten und spielerisch in Szene gesetzten Herzen  eine digitale Ästhetik, wie man sie aus dem Netz und den Sozialen Medien kennt.

"Unsere Briefmarken-Sonderedition '#LIEBE GEWINNT' ist ein Statement für Liebe, Vielfalt, Zusammenhalt und Menschlichkeit", erklärte Nikola Hagleitner, Vorständin Post & Paket Deutschland der DHL Group. "Gerade in diesen Zeiten, in denen wir zu oft Spaltung, Konfrontation und sogar Hass erleben müssen, sollten wir alle  Politik, Gesellschaft, Wirtschaft  mit einer optimistischen Botschaft dagegenhalten. Das ist für uns als Unternehmen mit über 180.000 Beschäftigten in Deutschland aus rund 180 Nationen eine Herzensangelegenheit."



Die limitierte Sonderedition ist im Online-Shop der Deutschen Post oder telefonisch unter (0961) 3818 3818 erhältlich. Zusätzlich richtet die Deutsche Post eine Sonderpostfiliale mit den neuen "Liebes-Briefmarken" auf den Brings-Konzerten am 29. Mai 2026 auf dem Eltzhof in Köln und beim Bonner Kunstrasen-Konzert am 3. Juli 2026 sowie auf dem Cologne Pride vom 3. bis 5. Juli 2026 auf dem Kölner Heumarkt ein. (cw/pm)











