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Blühende Regenbogen­fahne in Wiesbaden

Bild: Stadt Wiesbaden
  • 30. Mai 2026

Zum CSD am Samstag in Wiesbaden erblüht auf dem Dern'schen Gelände erstmals ein Blumenbeet in den Farben des Regenbogens.

"Der blühende Regenbogen steht dafür, dass wir in Wiesbaden unsere Vielfalt wertschätzen und für gegenseitigen Respekt und Akzeptanz stehen. Indem wir die Bepflanzung in den kommenden Wochen weiterentwickeln, entsteht eine dauerhaft blühende Fläche, die auch ökologisch einen Mehrwert bietet", erklärte Bürgermeisterin Christiane Hinninger (Grüne).

Für die Gestaltung der Beete hat das Grünflächenamt Stauden und Sommerblumen miteinander kombiniert. Weil die frisch gesetzten Pflanzen ihre volle Farb- und Blühwirkung erst in den kommenden Wochen entwickeln, wurden einzelne Farbbereiche ergänzend mit gefärbten Holzhäckseln gestaltet. Damit ist das Regenbogenmotiv bereits zum CSD gut sichtbar. Die Häcksel haben auch einen gärtnerischen Nutzen: Sie schützen den Boden, halten Feuchtigkeit und unterstützen den Anwuchs der Pflanzen.

Die Aktion ist der Auftakt für eine dauerhafte Aufwertung der Fläche: Nach dieser Vegetationsphase sollen die eingesetzten Pflanzen beidseitig des Weges als dauerhafte Staudenpflanzung etabliert werden. Ergänzend ist vorgesehen, die Flächen mit einer Blühwiesenmischung einzusäen. (cw/pm)

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