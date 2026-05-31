31. Mai 2026

Bild: Magnus Phoenix

Unter dem Titel "Vielfalt von ROYGBIV" zeigt der Künstler Magnus Phoenix im kommenden Monat eine Auswahl seiner Zeichnungen und Malereien im Berliner Buchladen Eisenherz.



Phoenix verbindet in seiner Arbeit Malerei, Zeichnung und homoerotische Bildwelten miteinander. Seine Werke bewegen sich zwischen Intimität, Begehren und künstlerischer Selbstbehauptung  mal poetisch, mal provokant, stets persönlich. Dabei treffen anatomische Präzision und ein feines Gespür für den menschlichen Körper auf expressive Freiheit und eine unmittelbare, sinnliche Bildsprache.



Geboren in Lodz (Polen), lebt und arbeitet Magnus Phoenix seit vielen Jahren in Deutschland. Im Alltag ist er als Zahnarzt tätig, parallel verfolgt er konsequent seinen künstlerischen Weg, der seinen Ursprung im Tanz hat und sich heute in Malerei und Zeichnung entfaltet. Er arbeitet mit verschiedenen Techniken, darunter Aquarell, Gouache, Acryl und Öl sowie grafische Medien.

Der Ausstellungstitel "ROYGBIV" ist eine im englischsprachigen Raum bekannte Eselsbrücke und ein Akronym für die sieben Hauptfarben des Regenbogens in der richtigen Reihenfolge: Red (Rot), Orange (Orange), Yellow (Gelb), Green (Grün), Blue (Blau), Indigo (Indigo/Dunkelblau) und Violett (Violett).



Die Ausstellung wird am Freitag, den 5. Juni 2026 um 18 Uhr im Buchladen Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin-Schöneberg) eröffnet und ist dort anschließend den gesamten Monat über zu sehen. Der Eintritt ist frei. (cw/pm)











