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Unsere Lieblings-Zwillinge sind zurück

Bild: Netflix
  • 02. Juni 2026

Mark your calendars, Partymäuse! Am 23. Juli geht die dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" an den Start.

Die beliebtesten Zwillinge Deutschlands nehmen uns wieder mit in ihr turbulentes Leben und teilen intime Momente, Streits und Szenen, die ans Herz gehen.

Neben L.A . und Berlin spielt dieses Mal auch die Heimat ihrer Kindheit eine Rolle. Der queere Bill und Tom geben seltene Einblicke in ihre Vergangenheit und die Spuren, die ihr Umfeld hinterlassen hat.

Netflix verspricht: Die dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" wird echter und emotionaler denn je.

Zehn offizielle First-Look-Bilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw/pm)
Galerie:
First Look: Kaulitz & Kaulitz  Staffel 3
10 Bilder
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