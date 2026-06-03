Primark: Pride-Outfits ab zwei Euro

03. Juni 2026

Der internationale Modehändler Primark präsentiert seine Pride-Kollektion 2026, die ganz bewusst "alltagstauglich" und günstig daherkommt.



Die limitierte CSD-Serie "feiert Individualität, Selbstentfaltung und Vielfalt mit vielseitigen Styles für Damen und Herren sowie passenden Accessoires", heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Unternehmens, für das nichtbinäre Menschen offenbar nicht zu existieren scheinen. Als Beispiel verschickte Primark das Foto eines nicht besonders stilvollen Fischerhuts in Regenbogenfarben. Die Pride-Artikel seien bereits ab zwei Euro erhältlich.

"Wir wissen, dass Pride für jede Person etwas anderes bedeutet", erklärte Charlie Magadah Williams, Head of Inclusion & Community Impact bei Primark, zum Launch der Pride-Artikel. "Deshalb haben wir eine Kollektion geschaffen, die vielseitig, persönlich und einfach zu tragen ist. Sie soll Menschen dabei unterstützen, sich selbstbewusst auszudrücken und sich so zu zeigen, wie sie sind."



Immerhin scheint es Primark nicht ausschließlich um Pink Washing zu gehen: Begleitend zur Kollektion spendet das Unternehmen nach eigenen Angaben insgesamt 280.000 Euro an LGBTI-Organisationen und Pride-Veranstaltungen in Europa und den USA. In Deutschland unterstütze Primark den Ruhr-Pride in Essen mit 10.000 Euro, in Österreich die HOSI Wien mit 5.000 Euro. In den vergangenen neun Jahren habe Primark insgesamt bereits rund 1,75 Millionen Euro an queere Initiativen gespendet.



Die Pride-Kollektion 2026 ist in ausgewählten Primark-Filialen in Deutschland und Österreich erhältlich. (mize)











