Wirbel um Regenbogen-Landebahn in der Schweiz

04. Juni 2026

Bild: Flughafen Bern-Belp

Ein sehr schöner Social-Media-Post des Flughafens Bern zum Pride Month wurde nach kurzer Zeit wieder gelöscht. Wir wollen euch das Bild nicht vorenthalten!



Der kleine Regional-Airport hatte auf seiner offiziellen Instagram-Seite ein sehr offensichtlich bearbeitetes Foto veröffentlicht, auf dem die Start- und Landebahn in Regenbogenfarben dargestellt war. Dazu schrieb das Unternehmen: "Am Bern Airport fliegen wir auf Vielfalt. Egal welche Herkunft, welche Hautfarbe, wen du liebst, welche Identität."



Weiter hieß es in dem Post: "Bei uns hat jeder Mensch seinen Platz. Ihr macht unseren Flughafen erst lebendig." Der Text endete mit dem Slogan: "Flieg, wie du bist."

Die bunte Piste löste ein geteiltes Echo aus. Neben Zustimmung mit rund 1.000 Likes sowie zahlreichen Regenbogen- und Herzsymbolen gab es auch Kritik und queerfeindliche Kommentare. So schrieb ein Nutzer, der Regenbogen sei ein Naturphänomen und kein politisches Statement. Ein besonders empörter Kommentator hielt das Bild für echt und echauffierte sich über die vermeintlichen Kosten.



Auch intern stieß der Beitrag offenbar nicht nur auf Begeisterung. Am Mittwochmorgen wurde der Instagram-Post auf Anordnung von Flughafendirektor Urs Ryf gelöscht. "Wir wollen keine politischen Statements abgeben", sagte Ryf gegenüber der "Berner Zeitung".



Nach Angaben des Direktors hatte der Social-Media-Manager den Beitrag ohne vorherige Absprache veröffentlicht. Konsequenzen für den Mitarbeiter habe dies jedoch nicht. Ziel sei es vielmehr, die internen Abläufe zu verbessern und ähnliche Missverständnisse künftig zu vermeiden. (cw)











