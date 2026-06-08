Wenn Engel den Weg in die queere Zukunft weisen

08. Juni 2026

Am Hamburger Thalia Theater begeisterte am Wochenende die deutsche Erstaufführung des Stücks "The Boys Are Kissing" das Publikum.



Ein Kuss, ein Beben, ein Helikopter-Eltern-Chaos: Zwei Jungen küssen sich auf dem Schulhof  und in der Vorstadt bricht augenblicklich der Ausnahmezustand aus. Zwischen Panik, Prinzipien und absurden Erziehungsdebatten suchen die Eltern verzweifelt nach der richtigen Reaktion. Dabei sind sich beide Paare sicher, auf der richtigen Seite zu stehen  bis die anderen Eltern sich einmischen.



Während sie sich in ihren Ängsten verlieren, mischen sich zwei überirdische Kräfte ein  mächtig, unberechenbar und mit einer Vorliebe für Drama: In Gestalt zweier Engel, Mitglieder des hochehrwürdigen Himmelsordens der queeren Wächter*innen, weisen sie den Weg in eine offenere Zukunft.

Der britische Autor Zak Zarafshan zerlegt in seinem in London gefeierten Debütstück "The Boys Are Kissing" die Bruchstellen der Toleranz und die grotesken Reflexe einer überforderten Gesellschaft  und lässt dabei niemanden ungeschoren. Ein genial-komischer Theaterabend, herrlich hysterisch und verdammt wahr.



Weitere Aufführungstermine der rasanten Komödie am Thalia Theater (Alstertor, 20095 Hamburg) gibt es am 18., 20. und 29. Juni, am 1. und 5. Juli sowie am 20. und 26. September 2026. (cw/pm)











