Qween Jean gewinnt als erste trans Frau Tony Award

09. Juni 2026

Bei der 79. Verleihung der Tony Awards in der New Yorker Radio City Music Hall wurde Theatergeschichte geschrieben: Die renommierte Kostümbildnerin und LGBTI-Aktivistin Qween Jean ist die erste offen lebende trans Person, die mit der begehrten Auszeichnung geehrt wurde.



Qween Jean erhielt am Sonntagabend den Preis in der Kategorie "Bestes Kostümdesign eines Musicals" für ihre Arbeit an "Cats: The Jellicle Ball". Die gefeierte Produktion ist eine radikale und von der queeren Kultur geprägte Neuinterpretation des Musical-Klassikers von Andrew Lloyd Webber (queer.de berichtete). Die Inszenierung verlagert das Geschehen in die New Yorker Ballroom-Szene  jenen aus der Fernsehserie "Pose" bekannten Subkultur, der maßgeblich von Schwarzen und lateinamerikanischen trans und queeren Menschen geschaffen wurde. Insgesamt war die Produktion für neun Tonys nominiert, wobei Jean am selben Abend zusätzlich für das Schauspiel "Liberation" in der Kategorie "Bestes Kostümdesign eines Stücks" nominiert war.



In einem lavendelfarbenen, gestuften Kleid, das sie selbst entworfen hatte, betrat Jean unter lautem Applaus die Bühne und eröffnete ihre emotionale Dankesrede mit einem stolzen "Happy Pride!". Die Auszeichnung beschrieb die Mitbegründerin der Organisation "Black Trans Liberation" als "monumental" für die Sichtbarkeit queerer Kulturschaffender. "Wir sind hier für das Erbe queerer Menschen und trans Menschen. Wir nehmen uns den Raum, den wir brauchen. Wir müssen das Paradigma verschieben", betonte sie sichtlich bewegt.

Jean nutzte das Scheinwerferlicht auch für eine dezidiert politische Botschaft gegen gesellschaftliche Ausgrenzung und Hass: "Die Welt kämpft gerade gegen so viele Missstände  aber wir wissen als Gesellschaft, dass wir echten, dauerhaften Wandel bewirken können, wenn wir zusammenstehen." Sie rief zu intersektionelle Solidarität auf: "Als queere Person, als Anführerin, als Mutter werde ich niemals schweigen. Wenn eine Frau leidet  auch wenn ihre Fesseln andere sind als meine -, dann lasst uns diese Fesseln sprengen."

Während in der Vergangenheit bereits einige nichtbinäre Kunstschaffende wie Alex Newell oder J. Harrison Ghe mit dem Tony ausgezeichnet wurden, markiert Qween Jeans Sieg einen historischen Meilenstein für die trans Community beim wohl bedeutendsten Theaterpreis der Welt. (cw)











