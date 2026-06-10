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"Cartagena Diaries": Lustvoll, verführerisch und authentisch

  • 10. Juni 2026
Bild: Björn Koll / Salzgeber

Im kolumbianischen Cartagena de Indias durfte Björn Koll die Dreharbeiten eines Filmprojekts der legendären Gay-Studios BelAmi und Corbin Fisher fotografisch begleiten.

Den Salzgeber-Chef interessierte dabei weniger das Geschehen vor der Kamera als die intimen und privaten Momente der elf Models in den Drehpausen. Die "Cartagena Diaries" lassen den zweiwöchigen Aufenthalt in einem Kolonialpalast aus dem 16. Jahrhundert wie einen einzigen unbeschwerten Tag im Licht der karibischen Sonne erscheinen. Ein fotografisches Carpe diem  lustvoll, verführerisch und authentisch.

Der 176-seitige, gebundene Bildband enthält 125 Fotos und ist seit Anfang Juni 2026 zum Preis von 59 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. Eine Auswahl der Porträts, die wir für unsere Freund*innen vom Jugendschutz entschärfen mussten, zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.
Galerie:
Cartagena Diaries
12 Bilder
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