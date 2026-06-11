Drag-Kunst trifft zeitgenössischen Zirkus

11. Juni 2026

Das House of Circus aus Amsterdam bringt seinen "Carnivale Royale" ans Chamäleon Berlin  umjubelte Premiere war am Mittwoch.



Die House-of-Circus-Gründer*innen Hayden und Iconnee (bürgerlich: Nick van der Heyden und Germain Iconnee) führen als Conférencières in spektakulären Kostümen durch den Abend. Als virtuose Akrobat*innen lassen sie es sich aber auch nicht nehmen, ihre Kunst selbst zu präsentieren  mit Stelzenartistik und Handstandkunst in vollem Drag-Ornat.

Im Rahmen des Circus Festival gastierte das House of Circus mit "Carnivale Royale" schon einmal mit drei Vorführungen vor begeistertem Publikum in Berlin. Doch für die Sommersaison am Hackeschen Markt wurde die Show in Kooperation mit dem Chamäleon weiterentwickelt und erweitert: mit neuem Licht-Konzept, neuem Bühnenbild, neuen Choreografien.



Bild: Nathan Dobbelaere



Bild: Nathan Dobbelaere

"Die Show ist Cabaret auf höchstem künstlerischem Niveau und gleichzeitig ein bewusster, queerer Safe Space im Zirkus  ein Ort, an dem sich Künstler*innen auf ihre ganz eigene Weise ausdrücken können und an dem sich auch das Publikum frei und wohlfühlen soll, genau dasselbe zu tun", erklären Hayden und Iconnee ihr Konzept: Um dieses Gefühl von Offenheit und Sicherheit zu betonen, arbeitet das House of Circus immer mit einer bewusst diversen Besetzung und präsentiert unterschiedliche Stilrichtungen und Acts  von Clownerie und Schwertschlucken über Trapezkunst und Handstandakrobatik bis zu Reifenartistik.

Inspiriert wurden Hayden und Iconnee dazu von den Wanderjahrmärkten des 19. Jahrhunderts, die um die Welt zogen, um Seltenes, Ungewöhnliches und Kurioses zu präsentieren  eine Gemeinschaft aus Ausgegrenzten und gesellschaftlichen Außenseiter*innen, die aber funktioniert wie eine Familie: Sie unterstützten einander und schufen einen Ort, an dem sie selbst die Stars waren und nicht zum Gespött wurden.



Vorführungen im Chamäleon Berlin (Hackesche Höfe, Rosenthaler Str. 40/41 10178 Berlin-Mitte) gibt es noch bis zum 2. August 2026. (cw/pm)











