Oskar hat drei Mütter und zwei Väter

13. Juni 2026

Die neue ZDF-Reportage "Meine ziemlich bunte Familie" erzählt davon, wie vielfältig Familie heute gelebt wird  mit großen Chancen und großen Herausforderungen.



Autorin Denise Jacobs hat die Protagonist*innen ihres Films ein Jahr lang begleitet und zeigt, mit welchen Hürden und Belastungen Regenbogenfamilien in Deutschland noch immer konfrontiert sind: Den angehenden Eltern Lara und Jasmin steht eine langwierige und belastende Stiefkindadoption bevor. Nur so kann Jasmin rechtlich zur zweiten Mutter werden. Dafür werden sie sich nach der Geburt ihres Kindes einer Begutachtung vom Jugendamt unterziehen müssen.



Glück im Wochenbett: Lara (r.) und Jasmin aus Köln wollen beide ihre gemeinsame Tochter stillen. Dank einer Hormontherapie ist dies möglich (Bild: ZDF / Konfetti & Liebe)

"Die Tatsache, dass wir eine Geburtsurkunde haben, in der Lara als Mutter steht und der Platz mit dem zweiten Elternteil leer ist, fühlt sich total ungerecht an", so Jasmin.

Für Oskar ist seine bunte Familie ganz selbstverständlich. Er wohnt mit seiner leiblichen Mutter, deren Frau und seinem Stiefbruder zusammen. Zu Hause ist er aber auch bei seiner Stiefmutter, die sich das Sorgerecht mit Oskars leiblicher Mutter teilt. Im Zwei-Wochen-Rhythmus trifft er sich außerdem mit seinem leiblichen Vater und dessen Partner. Oskar genießt die Partien am Tischkicker. Als sich Oskars Mütter plötzlich trennen, wird das bunte Leben durcheinandergewirbelt. Oskar vermisst sein vertrautes Gefüge.



"Viele Menschen bringen natürlich auch viele Bedürfnisse mit sich und das hat auch eine größere Fragilität, umso mehr Eltern es sind", so Oskars leibliche Mutter Judith.



Die "37°"-Reportage "Meine ziemlich bunte Familie" zeigt das ZDF am Dienstag, den 16. Juni 2026 um 22:15 Uhr. (cw/pm)







