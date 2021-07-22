Neues Denkmal für den queeren "Märchenkönig"

14. Juni 2026

140 Jahre nach dem noch immer rätselhaften Tod von König Ludwig II. erinnert in München ein neues Denkmal an den "Märchenkönig".



Bayern Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nahm am Samstag an der Enthüllungsfeier an der Corneliusbrücke teil. Ludwig habe sich nicht nur der Kunst, sondern auch der Wissenschaft verschrieben und mit der Gründung der Technischen Universität in München eine der führenden Hochschulen in der EU geschaffen, sagte der Regierungschef. "Diese Politik der Wittelsbacher aus Tradition und Fortschritt setzen wir bis heute entschlossen fort", sagte Söder.



Kaum eine historische Figur prägt das Bild Bayerns bis heute so stark wie der Erbauer von Neuschwanstein, Herrenchiemsee und Linderhof. Hunderttausende Besucher*innen drängen jedes Jahr durch die Schlösser von Ludwig II.

Geboren wurde Ludwig am 25. August 1845 auf Schloss Nymphenburg in München. Mit 18 Jahren bestieg er den Thron  jung, unerfahren und mehr an Kunst, Musik und Poesie interessiert als an Regierungsgeschäften.



Der König war nie verheiratet. Zwar verlobte er sich 1867 mit Sophie Charlotte in Bayern, der Schwester der späteren Kaiserin Elisabeth "Sisi", löste die Verlobung jedoch wieder. Nicht wenige Historiker*innen gehen davon aus, dass Ludwig schwul war oder eher Männer begehrte. Dafür gibt es auch Hinweise aus Briefen, Tagebüchern und zeitgenössischen Berichten.



Ludwig II. starb unter bis heute ungeklärten Umständen. Tage zuvor hatte ihn der Nervenarzt Bernhard von Gudden für geisteskrank und somit regierungsunfähig erklärt. Am 13. Juni 1886 gingen beide in Berg spazieren  und wurden beide später tot im flachen Wasser gefunden. Offiziell gilt Suizid als wahrscheinlich. Bis heute ranken sich Legenden darum. (cw/dpa)











