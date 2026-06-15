Europapremiere: Oper über Gay-Aktivist Simon Nkoli in Chemnitz

15. Juni 2026

Mehr als 30 internationale Produktionen bringt das Festival "Theater der Welt" von Donnerstag an nach Chemnitz  darunter auch eine Oper über den Anti-Apartheit- und LGBTI-Aktivisten Simon Nkoli.



Das vom südafrikanischen Komponisten Philip Miller entwickelte Stück "Nkoli: A Fierce & Fabulous Life" ist zum ersten Mal in Europa zu sehen. Das Publikum erwarte "kein biografisches Porträt, sondern ein hybrider Musikabend voller Energie, Lebensfreude und mit klarer politischer Botschaft", heißt es in der Ankündigung.

Der im südafrikanischen System mehrfach exponierte Simon Nkoli erlebte Ausgrenzung, Apartheid, Homophobie und institutionelle Gewalt. Er lebte  wie Hunderttausende  in ständiger Gefahr. Millers Komposition verbindet Operngesang mit Protestliedern und Club-Sounds mit Ballroom Culture. Bilder, Körper, Musik und Archivmaterial stehen gleichberechtigt nebeneinander.



Vorführungen von "Nkoli: A Fierce & Fabulous Life" gibt es am 23. und 24. Juni 2026 jeweils um 19:30 Uhr im Chemnitzer Opernhaus. Eine ausführliche Besprechung folgt.



"Theater der Welt" gilt als eines der wichtigsten internationalen Theaterfestivals in Deutschland. Hauptträger ist das deutsche Zentrum des Internationalen Theaterinstituts. Das Festival soll künstlerische Perspektiven aus aller Welt zeigen. Es findet alle drei Jahre statt. Zuletzt waren Frankfurt am Main und Offenbach Gastgeber. Nun ist Chemnitz bis zum 5. Juli an der Reihe. (cw/dpa)











