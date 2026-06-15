Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5311

Europapremiere: Oper über Gay-Aktivist Simon Nkoli in Chemnitz

Bild: Mark Lewis
  • 15. Juni 2026

Mehr als 30 internationale Produktionen bringt das Festival "Theater der Welt" von Donnerstag an nach Chemnitz  darunter auch eine Oper über den Anti-Apartheit- und LGBTI-Aktivisten Simon Nkoli.

Das vom südafrikanischen Komponisten Philip Miller entwickelte Stück "Nkoli: A Fierce & Fabulous Life" ist zum ersten Mal in Europa zu sehen. Das Publikum erwarte "kein biografisches Porträt, sondern ein hybrider Musikabend voller Energie, Lebensfreude und mit klarer politischer Botschaft", heißt es in der Ankündigung.

Der im südafrikanischen System mehrfach exponierte Simon Nkoli erlebte Ausgrenzung, Apartheid, Homophobie und institutionelle Gewalt. Er lebte  wie Hunderttausende  in ständiger Gefahr. Millers Komposition verbindet Operngesang mit Protestliedern und Club-Sounds mit Ballroom Culture. Bilder, Körper, Musik und Archivmaterial stehen gleichberechtigt nebeneinander.

Vorführungen von "Nkoli: A Fierce & Fabulous Life" gibt es am 23. und 24. Juni 2026 jeweils um 19:30 Uhr im Chemnitzer Opernhaus. Eine ausführliche Besprechung folgt.

"Theater der Welt" gilt als eines der wichtigsten internationalen Theaterfestivals in Deutschland. Hauptträger ist das deutsche Zentrum des Internationalen Theaterinstituts. Das Festival soll künstlerische Perspektiven aus aller Welt zeigen. Es findet alle drei Jahre statt. Zuletzt waren Frankfurt am Main und Offenbach Gastgeber. Nun ist Chemnitz bis zum 5. Juli an der Reihe. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Neues Denkmal für den queeren "Märchenkönig" (14.06.)

Oskar hat drei Mütter und zwei Väter (13.06.)

Österreich: Regenbogen im Parlament (12.06.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Neu auf queer.de
Interview
"Wer einen Menschen rettet, rettet die Welt"
Management bestätigt
Bonnie Tyler ist aus künstlichem Koma erwacht
Schleswig-Holstein
Schwuler SPD-Kommunalpolitiker kritisiert CSD Quickborn
"Null-Toleranz-Strategie"
Bangladesch: Uni schmeißt homo­sexuelle Studierende raus und übergibt sie der Polizei
Käfigkämpfer bringt Trump zum Lächeln
Transphobe Verschwörungstheorie bei Trumps Geburtstagsfeier
Thüringen
Beratungsstelle Elly: "Hass im Netz reale Bedrohung"
Kyjiw
"Wir haben absolut gleiche Rechte": Selenskyj für queere Rechte
"Bohemian Rhapsody" überholt
"Michael" ist jetzt das erfolgreichste Musik-Biopic aller Zeiten