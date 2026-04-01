Fotoausstellung "Bi+ Visibility & Pride" jetzt online

16. Juni 2026

Claiming Visibility (Bild: Daniel Galán)

Eine neue internationale Fotoausstellung des Rainbow Cities Network feiert bi+sexuelle Menschen und macht sie sichtbar.



"Sichtbarkeit, Solidarität und sichere Räume helfen dabei, Scham zu überwinden, damit alle Menschen mit Stolz ihren Weg gehen können", erklärte Kurator Wolfgang Wilhelm zum Projekt. Insgesamt beteiligten sich 23 Städte an der Ausstellung  unser Beispielfoto oben stammt aus Hamburg und entstand beim jährlichen Bi+ Pride. Alle Bilder kann man sich auf hamburg.de anschauen.

"Bi+sexuelle Menschen begegnen zahlreichen strukturellen Hürden  darunter Unsichtbarkeit und fehlende politische Repräsentation, Vorurteile und Diskriminierung im Gesundheitswesen, Ausgrenzung und Mobbing in Bildungseinrichtungen sowie mangelnde Einbeziehung selbst innerhalb mancher Räume der LSBTIQ+-Bewegung", kritisierte der Vorstand des Rainbow Cities Network in einem Grußwort zur Ausstellung. "Diese Erfahrungen verstärken Stigmatisierung und erschweren die uneingeschränkte Wahrnehmung unserer Rechte."



Das Rainbow Cities Network ist ein Netzwerk von aktuell 62 Städten, die eine aktive Politik für die Belange von queeren Menschen betreiben. Es wurde am 17. Mai 2013 anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie und Transphobie (IDAHOT) in Den Haag gegründet. Teilnehmende Städte in Deutschland sind Berlin, Braunschweig, Bremen, Frankfurt, Gießen, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Köln, Mainz, Mannheim, München, Münster, Nürnberg, Oldenburg, Osnabrück und Wiesbaden. (mize)











