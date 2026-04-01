Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5312

Fotoausstellung "Bi+ Visibility & Pride" jetzt online

  • 16. Juni 2026
Claiming Visibility (Bild: Daniel Galán)

Eine neue internationale Fotoausstellung des Rainbow Cities Network feiert bi+sexuelle Menschen und macht sie sichtbar.

"Sichtbarkeit, Solidarität und sichere Räume helfen dabei, Scham zu überwinden, damit alle Menschen mit Stolz ihren Weg gehen können", erklärte Kurator Wolfgang Wilhelm zum Projekt. Insgesamt beteiligten sich 23 Städte an der Ausstellung  unser Beispielfoto oben stammt aus Hamburg und entstand beim jährlichen Bi+ Pride. Alle Bilder kann man sich auf hamburg.de anschauen.

"Bi+sexuelle Menschen begegnen zahlreichen strukturellen Hürden  darunter Unsichtbarkeit und fehlende politische Repräsentation, Vorurteile und Diskriminierung im Gesundheitswesen, Ausgrenzung und Mobbing in Bildungseinrichtungen sowie mangelnde Einbeziehung selbst innerhalb mancher Räume der LSBTIQ+-Bewegung", kritisierte der Vorstand des Rainbow Cities Network in einem Grußwort zur Ausstellung. "Diese Erfahrungen verstärken Stigmatisierung und erschweren die uneingeschränkte Wahrnehmung unserer Rechte."

Das Rainbow Cities Network ist ein Netzwerk von aktuell 62 Städten, die eine aktive Politik für die Belange von queeren Menschen betreiben. Es wurde am 17. Mai 2013 anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie und Transphobie (IDAHOT) in Den Haag gegründet. Teilnehmende Städte in Deutschland sind Berlin, Braunschweig, Bremen, Frankfurt, Gießen, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Köln, Mainz, Mannheim, München, Münster, Nürnberg, Oldenburg, Osnabrück und Wiesbaden. (mize)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Europapremiere: Oper über Gay-Aktivist Simon Nkoli in Chemnitz (15.06.)

Neues Denkmal für den queeren "Märchenkönig" (14.06.)

Oskar hat drei Mütter und zwei Väter (13.06.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Bisexualität
10.06.26 | Royal Couple wird Reality-TV-Star
Märtha Louise von Norwegen und ihr bisexueller Mann treten in Esoterik-Show auf
27.05.26 | Tränen bei Kuppelshow
"Bauer sucht Frau International": Bisexuelle Annette trifft Entscheidung
23.05.26 | "Identität als Bi-Person"
"Hocus Pocus"-Star Thora Birch: Coming-out als bisexuell
18.05.26 | "Bauer sucht Frau International"
Bisexuelle Bäuerin lädt Mann und Frau zur Hofwoche ein
15.05.26 | Bild des Tages
Bisexualität ist keine Phase
01.04.26 | Video des Tages
Eric Dane: "Euphoria"-Trailer zeigt letzten Auftritt vor seinem Tod
Neu auf queer.de
San Francisco
Christliche Baseball-Spieler protestieren gegen Pride-Spiel
Auch Homophobie gegen "unsere Werte"
Chemie-Gewerkschaft prüft Sexismus-Vorwürfe
"Echter harter Standortfaktor"
Kabinettsbeschluss: Bayern hat jetzt auch einen Aktionsplan Queer
"Sebastian" ist zurück
US-Schauspieler Simon Rex: Schwule Pornovergangenheit erobert Social Media
Drehstart in Österreich
"Das große Promi-Büßen": Diese Stars sind in nächster Staffel dabei
"Einseitige Darstellung dient nur der Stimmungsmache"
CSD Offenbach zu queer­feindlicher Gewalt: Nicht Herkunft der Täter entscheidend
Polizei sucht Zeug*­innen
Aschaffenburg: Jugendlicher zündet Regenbogen­fahne an
Rechte Provokation in Ostfriesland
Ermittlungen wegen Hitlergruß beim CSD Emden