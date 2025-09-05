18. Juni 2026

Von der thailändischen Hauptstadt ist auch das schwule Fotomagazin "Elska" fasziniert: Jetzt ist bereits die zweite Bangkok-Ausgabe mit dem Titel "Krung Thep Maha Nakhon" erschienen.



"Das sollte eigentlich gar keine Fotoreise werden  es begann einfach als Urlaub", räumt Herausgeber Liam Campbell ein. "Aber ich hatte meine Kameras dabei, und schon bald traf ich Männer, machte Fotoshootings und machte daraus unsere zweite Thailand-Ausgabe."



Das 59. Heft sei besonders unterhaltsam geworden, sagt Campbell. "Es gibt nicht besonders viel Politik oder gesellschaftliche Kommentare darin  oder vielleicht nur ein bisschen. Hauptsächlich sind es einfach schöne Bilder von netten Männern."

Auch auf "eine der skurrilsten Ausgaben aller Zeiten" blickt der britische Fotograf zurück, angefangen schon beim Titel selbst. "Krung Thep Maha Nakhon ist eigentlich eine Kurzform des offiziellen Namens von Bangkok, der in voller Länge aus einundzwanzig Wörtern besteht", erzählt Campbell. "Doch die Skurrilität hörte damit nicht auf  sie übertrug sich auch auf die Fotografie. Der erste Mann, den ich traf, hatte einen Namen, der 'Kürbis' bedeutet. Der nächste hatte einen Namen, der 'Pfirsich' bedeutet. Der dritte tauchte mit einer Banane auf, die an seiner Tasche hing. Als mich ein vierter Mann über einen Obstmarkt führte, konnte ich nicht widerstehen, ihn zu bitten, seine Lieblingsfrucht Zimtapfel für das Akt-Shooting mitzubringen. Es hatte sich ein fruchtiges Thema entwickelt, und wenn man so etwas einmal bemerkt, kann man sich, auch wenn es seltsam ist, genauso gut darauf einlassen und einfach genießen, wohin einen die Inspiration führt."



Cover der neuen Ausgabe (Bild: Elska)

Jeder der für die neue Bangkok-Ausgabe fotografierten Männer hat ein eigenes Kapitel, das neben den Fotos auch eine persönliche Geschichte enthält. Dazu gehören Texte, die von den Männern selbst verfasst und in ihrer Originalsprache sowie in englischer Übersetzung veröffentlicht wurden. Diese Geschichten ermöglichen eine noch intimere Verbindung zu jedem der Porträtierten.



"Elska Krung Thep Maha Nakhon" zeichnet sich zudem durch einen ungewöhnlich hohen Anteil an analoger Fotografie aus, was der Ausgabe eine besondere Optik verleiht. Eine Auswahl der Porträts zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Die Ausgabe "Elska Bangkok" war im Juli 2023 erschienen (queer.de berichtete).



"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Männern. Die neue Bangkok-Ausgabe mit 164 Seiten kann für 22 US-Dollar (19,11 Euro) über die "Elska"-Homepage bestellt werden, auch alternativ als E-Zine für 14,95 Dollar (12,99 Euro). Für 29,50 Dollar (25,63 Euro) gibt es beide Versionen im Bundle mit dem zusätzlichen Bonus-E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus der thailändischen Hauptstadt. (mize)



Elska Krung Thep Maha Nakhon

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