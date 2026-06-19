Trans Coming-out an der Semperoper

19. Juni 2026

Seit der Uraufführung im Jahr 2014 zählt "As One" zu den meistgespielten zeitgenössischen Opern in den USA  am Samstag feiert das queere Stück Premiere in Dresden.



"As One" ist eine Kammeroper über die Lebensgeschichte der trans Frau Hannah, basierend auf den autobiografischen Erfahrungen von Kimberly Reed. Im Rahmen des American Opera Projects schuf Reed zusammen mit Mark Campbell das von der Komponistin Laura Kaminsky vertonte Libretto, das sich einfühlsam und klug mit Fragen von Identität, Wahrnehmung und gesellschaftlicher Zugehörigkeit auseinandersetzt.

In 15 Szenen erzählt die Protagonistin Hannah von ihrem Weg, die eigene Identität zu verstehen und ihr Glück in einem authentischen Leben zu finden  verkörpert als "Hannah Younger" und "Hannah Older" von zwei Sänger*innen. Gemeinsam mit einem Streichquartett lassen die Darsteller*innen den inneren Konflikt der Hauptfigur auf der Suche nach der idealen physischen wie psychischen Einheit  "as one"  musikalisch und emotional nachvollziehbar werden.



| Direktlink | Trailer zur Oper

Die erst dritte europäische Premiere von "As One" findet am Samstag, den 20. Juni 2026 um 20 Uhr in der Spielstätte Semper Zwei der Dresdner Semperoper statt. Die Premiere ist ausverkauft. Für die weiteren Vorführungen am 22., 25., 26. und 28. Juni 2026 sind momentan noch Karten erhältlich. Eine ausführliche Besprechung folgt. (cw/pm)











