21. Juni 2026

Mit einer 122 Meter langen Regenbogenflagge hat der CSD in Ulm und Neu-Ulm am Samstag einen neuen Rekord aufgestellt.



Nach Angaben der Veranstalter*innen handelt es sich um die bislang längste Regenbogenfahne Deutschlands. Die mehr als vier Meter breite Flagge wurde am Samstagnachmittag bei der Pride-Demonstration vom Neu-Ulmer Bahnhof über eine rund 4,5 Kilometer lange Strecke bis in die Ulmer Innenstadt getragen. Der CSD Ulm/Neu-Ulm, fand in diesem Jahr zum 15. Mal statt. Das Motto lautete: "Von Ufer zu Ufer: Wir halten zusammen".

Nach Schätzungen der Veranstalter*innen beteiligten sich rund 10.000 Menschen an der Demonstration  so viele wie noch nie. Bereits im Vorjahr waren knapp 7.000 Teilnehmende gezählt worden. Trotz Temperaturen von über 30 Grad zog es zahlreiche Menschen auf die Straßen, um für die Rechte queerer Menschen einzutreten.



Die Rekord-Fahne war in rund einem Monat von etwa zehn Freiwilligen in Handarbeit gefertigt worden. "Wir wollen einfach mit einer positiven Stimmung und Grundhaltung auf die Belange, Sorgen und die Diskriminierung queerer Menschen aufmerksam machen", erklärte CSD-Mitorganisator Alpay Artun gegenüber dem SWR. "Darum geht es ja im Kern, und ich denke mit so einem Hingucker wie der Fahne erzeugen wir die Aufmerksamkeit, die das Ganze auch braucht." (cw)











