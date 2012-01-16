Ramona Leiß nimmt Abschied von Benji

22. Juni 2026

Als Lebensretter sorgte Benji, der Schäferhund von Ramona Leiß, einst für Schlagzeilen. Jetzt musste sich die lesbische Moderatorin von ihm verabschieden.



Leiß und ihre Frau Sabine entschieden sich in enger Absprache mit dem Tierarzt dazu, Benji von seinen Schmerzen zu erlösen, nachdem sich sein Gesundheitszustand deutlich verschlechtert hatte. "Benji musste erlöst werden, er hatte in den letzten Tagen dramatisch schnell abgebaut. Die Erlösung verlief friedlich, schmerzlos und schnell", sagt Ramona Leiß mit Tränen in den Augen. "Unser Benji sollte nicht leiden, dies waren wir ihm schuldig."



Das letzte Foto von Benji (Bild: privat)

In dieser schweren Zeit steht ihr Ehefrau Sabine zur Seite. "Die Erinnerungen an unseren geliebten Benji kann uns niemand nehmen", so Leiß.



Benji war für das Paar nicht nur ein geliebtes Familienmitglied. Er wurde auch durch eine Rettungsaktion bekannt. Die "Bild"-Zeitung berichtete am 21. November 2018, Ramona Leiß habe gemeinsam mit ihrem Schäferhund einem Rentner das Leben gerettet. Bei einem Spaziergang im Truderinger Wald in München spürte Benji einen bewusstlosen Mann am Boden auf. Leiß und ihre Begleiterin weckten den Mann, der offenbar einen Zuckerschock erlitten hatte, und alarmierten den Notarzt. Auch die "tz" griff die Geschichte am selben Tag auf. Demnach war es reiner Zufall, dass Ramona Leiß an diesem Tag einen anderen Weg nahm als gewöhnlich.

Benji liebte das Wasser und vor allem ausgiebige Spaziergänge an der Nordsee. "Benji hat uns so viel Glück geschenkt. Ich werde die Liebe in seinen Augen nie vergessen": so die Moderatorin.



Ein Foto von Benji und Ramona Leiß ist außerdem auf dem Cover der Single "Ramona Leiß (Ein Lied für Dich)" von Sängerin Marcely und der Popgruppe Da Venta zu sehen. Mit dem Lied möchten die Künstler*innen der Moderatorin ein musikalisches Denkmal setzen.







Ramona Leiß hatte sich 2008 als lesbisch geoutet (queer.de berichtete). Sie beklagte später, dass dies ihre Karriere gekostet habe (queer.de berichtete). Erst im März kritisierte sie in einem Interview, dass "Fernsehbosse" sich nach ihrem Coming-out nicht mehr beschäftigen wollten (queer.de berichtete).



Anfang des Monats feierte Leiß im Rahmen des Jubiläumsprogramms des ZDF-"Fernsehgartens" ein einmaliges Comeback als Ko-Moderatorin (queer.de berichtete). Die große Resonanz von Zuschauer*innen sowie die zahlreichen Medienberichte haben sie nach eigenen Angaben "tief bewegt". (cw)











