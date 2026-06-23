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Ein Spiel mit Masken, Muskeln und dem Mut zur Lücke

Bild: Peter Dubina
  • 23. Juni 2026

Unter dem Titel "Prachtkerle" zeigt der Berliner Buchladen Eisenherz im kommenden Monat Arbeiten des Künstlers Peter Dubina.

Hand aufs Herz: Es ist verdammt schön, einen makellosen Prachtkerl anzuschauen. Die Arbeiten von Peter Dubina zelebrieren diese Lust am perfekten Körper  die testosteronstrotzende Pose, das prickelnde Versprechen von grenzenlosem Hedonismus.

Doch genau hier beginnt das ironische Spiel mit den Masken und den Muskeln. Dubina lockt uns mit der perfekten Fassade, nur um uns mit den charmanten Sollbruchstellen des Körperkults zu konfrontieren. Wie ein Geist verblasst der athletisch-skulptural gestaltete Körper im digitalen Rauschen. Hinter der Rüstung der permanenten Selbstoptimierung lauert die Realität des unerbittlichen Verfalls.

Peter Dubina zeigt in seiner Malerei, DigitalArt und Objektkunst sinnliche Momente, aber auch klassisch-heroische Männerposen, die auf poetische Weise dekonstruiert werden.

Die Ausstellung "Prachtkerle" wird am Freitag, den 3. Juli 2026 um 18 Uhr im Buchladen Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin-Schöneberg) eröffnet und ist dort anschließend den gesamten Monat über zu sehen. Der Eintritt ist frei. (cw/pm)

Links zum Thema:
» Homepage von Peter Dubina

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