Pierre und Dennis: Verliebter Auftritt beim Lubitsch-Preis

25. Juni 2026

Bild: IMAGO / BREUEL-BILD

Drei Monate nach ihrem Liebes-Outing zeigen sich Pierre Sanoussi-Bliss und sein Partner Dennis Ortmann gemeinsam auf dem roten Teppich.



Die schwulen Schauspieler nahmen am Dienstagabend an der Verleihung des Ernst-Lubitsch-Preises 2026 im Berliner Kino Babylon teil. Auf dem roten Teppich posierten die beiden eng beieinander und strahlten sich verliebt an.



Eins der Fotos teilte der frühere "Der Alte"-Star auch auf seinem Instagram-Account. Darauf blickt sein Freund ihn ganz verliebt an  und zeigte diese Liebe auch in den Kommentaren, als er drei rote Herzen hinterließ.



Auch modisch setzten die beiden ein Statement und verzichteten auf jede Steifheit. Sanoussi-Bliss erschien in einer zerrissenen Jeans und einer halbtransparenten Jacke. Ortmann kombinierte eine kurze Jeans mit einem kurzen, floral gemusterten Hemd, dazu eine Mütze und hochgezogene Socken.



Offiziell ein Paar sind die beiden Schauspieler seit rund drei Monaten. Mitte März machte Sanoussi-Bliss seine Beziehung öffentlich, indem er auf Instagram ein Porträtfoto Ortmanns mit dem Hinweis "In einer Beziehung" und dem Hashtag "#verliebtejungs" teilte (queer.de berichtete). Erste gemeinsame Auftritte hatte es bereits im Februar bei der Berlinale gegeben.

Anlass des erneuten Besuchs auf dem roten Teppich war eine besondere Gala: Der Ernst-Lubitsch-Preis wurde in diesem Jahr erstmals posthum vergeben. Geehrt wurde der im Dezember 2024 verstorbene Regisseur Wolfgang Becker ("Good Bye, Lenin!") für seinen letzten Film "Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße". Die Laudatio hielten die Regisseure Dani Levy und Tom Tykwer.



Pierre Sanoussi-Bliss hatte im Januar 2025, kurz vor seinem Abflug ins Dschungelcamp, die einige Monate zurückliegende Trennung von seinem Ehemann Till Kaposty-Bliss nach 23 gemeinsamen Jahren, davon zwei als Eheleute, bekannt geben (queer.de berichtete). "Wir finden uns weiterhin großartig. Wir haben nicht gerosenkriegt. Wir telefonieren, trinken Kaffee", schrieb er damals auf Instagram. (cw/spot)











