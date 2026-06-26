Fokus auf den (schwulen) Mann

26. Juni 2026

Eine neue Gruppenausstellung zum 30. Jubiläum der Münchner Kunstbehandlung bietet einen repräsentativen Querschnitt aus der langjährigen Galeriearbeit.



Seit 1996 prägt die Kunstbehandlung mit ihrer markanten roten Fassade und dem unscharfen Schriftzug, der an der eigenen Wahrnehmung zweifeln lässt, das Münchner Glockenbachviertel. Schon von außen wird bei diesem Logo klar: Hier werden Sehgewohnheiten hinterfragt, das Blickfeld unerwartet erweitert.

Seit der Gründung vereint die Kunstbehandlung zwei klare Schwerpunkte: die tiefe Verankerung in der lokalen Münchner Kunstszene sowie den oft homoerotischen Fokus auf das Thema Mann in der bildenden Kunst. Damit hat sich die Kunstbehandlung international einen Namen gemacht. Im Galerieprogramm zeigt sich der spannende Dialog zwischen etablierten Positionen und aufstrebenden Newcomer*innen mit hohem Neuigkeitswert. Auch nach drei Jahrzehnten und über 280 Ausstellungen bleibt die unstillbare Neugier auf neue, nie gesehene Bilder der kreative Motor der Kunstbehandlung.



Jana Golub, Untitled, 2026

Zur Jubiläumsausstellung wurden Künstler*innen der Galerie eingeladen. Darunter Wegbegleiter*innen der ersten Stunde und junge Talente, die erst seit kurzem im Ausstellungsprogramm sind. Die Exponate der Jubiläumsschau laden ein zum Entdecken, zum Schwelgen in kollektiven Erinnerungen, zum Amüsieren und Genießen. Ein visionärer Rückblick und ein sehenswertes Statement für die Zukunft vielfältiger Gegenwartskunst.



Die Vernissage findet am Donnerstag, den 9. Juli 2026 ab 18 Uhr in der Münchener Kunstbehandlung in der Müllerstraße 40 statt. Anschließend sind die Werke dort bis zum 22. August zu sehen. Die Galerie ist donnerstags, freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. (cw/pm)











