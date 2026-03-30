Oma Agnes und der schwule Flüchtling

27. Juni 2026

Inspiriert von einer wahren wie außergewöhnlichen Freundschaft: Beim Filmfest München feiert der neue Spielfilm "Lieblingsmenschen" von Helena Hufnagel seine Weltpremiere.



Amir ist 31, schwul und gerade aus dem Iran geflüchtet. Agnes ist 101, ein Berliner Original und immer noch zu jung fürs Altersheim (findet sie). Die beiden ziehen zusammen, werden Freund*innen  und retten einander das Leben.

In den Hauptrollen zu sehen sind Katharina Thalbach und Bardo Böhlefeld, in weiteren Rollen unter anderem Ulrike Kriener, Noah Saavedra, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Jannik Schümann und Sara Fazilat.



Die Weltpremiere findet am Sonntag, den 28. Juni 2026 um 20 Uhr im Deutschen Theater statt (Tickets). Eine weitere Vorstellung gibt es am 2. Juli um 16:30 Uhr in der Astor Film Lounge im ARRI (Tickets).



Regulärer Kinostart von "Lieblingsmenschen" ist erst am 19. November 2026. Eine ausführliche Besprechung folgt. (cw/pm)







