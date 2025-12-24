Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5326

Schwule Kunst im Arbeiter- und Bauernstaat

  • 30. Juni 2026
Jürgen Wittdorf, Männerakt stehend, 1970

Die Ausstellung "Queere Kunst in der DDR" geht in Berlin zu Ende  und zum Abschluss erhalten Besucher*innen die Gelegenheit, zwei der Hauptfiguren dieser Schau näher kennenzulernen.

An vier ausgewählten Terminen lädt die Galerie Newman dazu ein, mehr über das Schaffen und Wirken von Jochen Hass (1917-2000) und Jürgen Wittdorf (1932-2018) zu erfahren, begleitet von dem Kunsthistoriker Dr. Andreas Sternweiler. Der Mitbegründer des Schwulen Museums kannte beide Künstler persönlich und begleitete sie über viele Jahre.

Die Malereien, Stillleben, Figuren und Abstraktionen von Jochen Hass stehen für eine Tradition der Moderne, die in der DDR nicht öffentlich gezeigt werden durfte und lange Zeit nur im Privaten zirkulierte.


Jochen Hass, Zeremonienmeister, 1951

Jürgen Wittdorf hingegen erlangte mit seinen Zyklen zu Jugend und Sport auch offiziellen Erfolg  wobei die queeren Bezüge seiner Arbeiten meist unbeachtet blieben. Gezeigt und zum Verkauf angeboten werden Werke beider Künstler, die bisher noch nicht öffentlich präsentiert wurden.

Die Führungen finden statt am 1. Juli (18-19 Uhr), 4. Juli (16-17 Uhr), 8. Juli (18-19 Uhr) sowie 11. Juli (16-19 Uhr). "Bei einem Glas Sekt und in entspannter Atmosphäre erhalten Sie persönliche Einblicke aus erster Hand", heißt es in der Ankündigung der Galerie. Die Zahl der Teilnehmer*innen ist auf jeweils 20 Personen pro Termin begrenzt. Tickets sind sind online erhältlich.

Normalerweise kostet der Eintritt 15 Euro  alle Leser*innen von queer.de können jedoch mit dem Voucher-Code WITTDORFHASS15 kostenlos teilnehmen.


Galerist Isah Oral (l.) und Dr. Andreas Sternweiler (Bild: Galerie Newman)

Darüber hinaus werden im zweiten Raum der Galerie 30 ausgewählte Werke queerer Künstler*innen gezeigt  von Malerei über Fotografie bis hin zu Skulptur. Online bietet die Galerie mittlerweile über 2.000 Werke von 150 Künstler*innen an.

Die Galerie Newman in der Kalckreuthstraße 14  mitten im Berliner Regenbogenkiez  hat sich als vitale Plattform für zeitgenössische Kunst etabliert. Mit einem klaren Fokus auf die Schnittstellen von queerer Identität, Körperlichkeit, Erotik und politischer Haltung bietet sie Raum für Künstler*innen, deren Arbeiten im öffentlichen Raum oft tabuisiert werden. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Auch Regierungschefs haben Spaß beim CSD (29.06.)

CSD München: Ein Kuss mit Botschaft (28.06.)

Oma Agnes und der schwule Flüchtling (27.06.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt DDR
21.06.26 | Ausstellungstipp
Feminismus, Lust und Freiheit
20.06.26 | Sachbuch
Queere Frauen zwischen Kirche, Staat und gelebter Utopie
28.03.26 | Berlin
Queere Kunst mit einer Riesenportion Widerständigkeit
15.01.26 | Bild des Tages
Queere Biografien und künstlerische Ausdrucksformen in der Diktatur
01.01.26 | Sachbuch
So queer war die Literatur der DDR
24.12.25 | Buchtipp
Wie es der schwule Teenager Tassilo raus aus der DDR geschafft hat
Neu auf queer.de
Stellenausschreibung
Queeres Netzwerk Niedersachsen sucht Projektreferent*in für das Sportprojekt "Vielfalt in Bewegung! Niedersachsen"
USA
Supreme Court erklärt Ausschluss von trans Athletinnen für rechtmäßig
Neues Gesetz
Spanien führt Haftstrafen bei "Konversions­therapien" ein
Star musste ins Krankenhaus
Unglücklicher Sturz am Pool: Ruby Rose bricht sich mehrere Rippen
Bundesanwaltschaft meldet Festnahme
Brandanschläge auch auf queere Community geplant: Haftbefehl erlassen
Neuer Film
Johnny Knoxville: "'Jackass' ist schon ziemlich schwul"
Kampagne gegen schwulen Ex-Minister
Nach Fake-Missbrauchsvorwürfen: Pete Buttigieg kurzzeitig von seinen Kindern getrennt
Ex-Kinderstar starb mit nur 35 Jahren
"The Ring"-Star Daveigh Chase an den Folgen von Aids gestorben