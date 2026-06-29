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U-Bahnhof Nollendorfplatz heißt "im Regenbogenkiez"

Bild: BVG
  • 01. Juli 2026

Buntes Zeichen in Berlin: Der Nollendorfplatz feiert den Pride Month mit leuchtenden Farben und neuem Namen. Die BVG hat sich etwas Besonderes ausgedacht.

"Im Regenbogenkiez": Das steht jetzt dauerhaft auf dem Eingangsschild des U-Bahnhofs Nollendorfplatz. Außerdem ist es in Regenbogenfarben getaucht, wie es von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) heißt. "Als einer der wichtigsten Zugänge zum Regenbogenkiez weist der U-Bahnhof künftig schon bei der Ankunft auf die historische und kulturelle Bedeutung dieses Quartiers hin."

Die BVG wolle "eines der bekanntesten Quartiere der Hauptstadt" mit dem Schriftzug würdigen, hieß es bei der Enthüllung. Dabei waren u.a. auch die Senatorinnen für Wirtschaft und Verkehr Franziska Giffey (SPD) und Ute Bonde (CDU).

Die Namensergänzung geht auf eine Initiative der CDU-Fraktion Tempelhof-Schöneberg zurück (queer.de berichtete). "Gerade in Zeiten zunehmender homophober Gewalt ist das ein starkes Signal für Vielfalt und Akzeptanz und gegen Hass und Gewalt", erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak, der aus dem Bezirk stammt. (cw/dpa)

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