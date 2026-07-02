Schmuck für Vielfalt: "Pride Power" in Hanau

02. Juli 2026

Bild: Misja B.

Das Kulturforum Hanau zeigt noch bis zum 20. November 2026 die Fotoausstellung "Pride Power" des niederländischen Schmuckkünstlers Paul Derrez.



Die Ausstellung im zweiten Obergeschoss in der Nähe des Lesecafés ist Teil einer Kooperation des Kulturforums Hanau, des Deutschen Goldschmiedehauses Hanau und des CSD Hanau und verbindet Kunst, gesellschaftlichen Dialog und die Themen Vielfalt, Solidarität und Akzeptanz.



Das Fotoprojekt entstand 2021 anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Amsterdam Pride. Paul Derrez lud Passant*innen in Amsterdam und Zandvoort ein, seine eigens entworfene "Rainbow Chain" zu tragen und sich von Fotograf Misja B. porträtieren zu lassen. Die entstandenen Aufnahmen stehen für Vielfalt, Lebensfreude und das Recht, so zu leben, wie man ist. Gleichzeitig machen sie Schmuck als künstlerisches und gesellschaftspolitisches Ausdrucksmittel erlebbar.

"Der Regenbogen ist ein Symbol für Vielfalt und das Recht, so zu sein, wie man ist. Als Schmuckmacher möchte ich mein Medium mit der Regenbogenkette einsetzen, die lautstark Respekt und Solidarität mit dem Kampf gegen Homophobie ausdrückt", beschreibt Paul Derrez die Idee seines Projekts.



Wer sich intensiver mit dem Werk von Paul Derrez beschäftigen möchte, kann außerdem bis zum 20. November 2026 die Ausstellung "Paul Derrez. Celebrating Life" im Deutschen Goldschmiedehaus Hanau besuchen. Das Museum präsentiert das Schaffen des international bekannten Schmuckkünstlers erstmals in Deutschland in seiner gesamten Bandbreite.



Die Fotoausstellung "Pride Power" kann während der Öffnungszeiten des Kulturforums kostenfrei besucht werden. In den Sommerferien vom 29. Juni bis 7. August ist das Kulturforum Hanau (Am Freiheitsplatz 18a) montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, ab dem 10. August wieder bis 20 Uhr. Samstags gelten die regulären Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr. (cw/pm)











