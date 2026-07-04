Bunt, sonnig, schwul: Aquarelle von Rinaldo Hopf

04. Juli 2026

Unter dem Titel "A Watercoloured Summer" präsentiert die Berliner Galerie The Ballery eine außergewöhnliche Auswahl von Aquarellen aus dem Archiv des Künstlers Rinaldo Hopf.



Hopf ist seit 2014 eng mit The Ballery verbunden. Der schwule Künstler lebt weniger als 200 Meter von der Galerie entfernt, und sein künstlerischer Weg hat sich über viele Jahre parallel zu dem von The Ballery entwickelt. Daraus entstand eine besondere Verbindung, die tief im Schöneberger Kiez verwurzelt ist.

Die in der Ausstellung "A Watercoloured Summer" gezeigen Werke offenbaren eine lebendige und selbstbewusste Schaffensphase des Künstlers. Reich an Farbe, Atmosphäre und Beobachtungsgabe vermitteln sie eine Leichtigkeit und Unmittelbarkeit, die besonders gut zur Berliner Sommerzeit passt. Während der Vorbereitung wurden Arbeiten entdeckt, die teilweise über Jahrzehnte nicht öffentlich zu sehen waren.



Die Ausstellung wird am Samstag, den 4. Juli 2026 um 18 Uhr in der Galerie The Ballery (Nollendorfstraße 11, Berlin-Schöneberg) eröffnet und ist dort den gesamten Monat über zu sehen. Der Eintritt ist frei. Rinaldo Hopf wird bei der Vernissage anwesend sein. (cw/pm)











