Der schwule König Karl und sein Lover

05. Juli 2026

Das LandesMuseum Württemberg in Stuttgart widmet sich ab dem 23. Juli 2026 queeren Perspektiven auf die Landes- und Kulturgeschichte.



Die Ausstellungsintervention "Mehr als eine Realität  Queere Perspektiven in der Schausammlung" entstand in Kooperation mit Künstler*innen der freien Szene sowie der queeren Community. An mehreren Stationen der Schausammlung "LegendäreMeisterWerke" werden historische Objekte und Erzählungen künstlerisch neu kontextualisiert.



Unser Foto oben zeigt Alisha Soraya, Melissa Schlecht und Ida Lilliom (v.l.n.r.) von der Kerngruppe "Mehr als eine Realität: Queere Perspektiven in der Schausammlung" vor einem Porträt von König Karl von Württemberg (1823-1891), dessen Homosexualität am Hof ein offenes Geheimnis war.

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Frage nach Leerstellen in der Überlieferung. "Bis heute sind kulturhistorische Erinnerung und entsprechende museale Sammlungen vor allem von traditionellen, heteronormativen Sichtweisen geprägt", erklärten die Stuttgarter Dramaturg*innen und Künstler*innen Ida Liliom und Alisha Soraya. Als Beispiel verweisen sie auf Charles Woodcock, der über Jahre Partner und engster Vertrauter von König Karl von Württemberg gewesen sei, über den aber kaum etwas bekannt sei.



Königin Olga von Württemberg (1822-1892), Ehefrau von König Karl (Bild: Landesmuseum Württemberg / J. Leliveldt, M. Damian)

"Queere Lebensrealitäten sind Leerstellen in unserer Landesgeschichte", sagte Elfi Carle, die beim LandesMuseum für kulturelle Teilhabe zuständig ist. Die Direktorin des Hauses, Prof. Dr. Christina Haak, betonte, man wolle den Blick auf bislang unsichtbare Geschichten öffnen und Fragen nach Deutungshoheit und kultureller Verantwortung stellen.



Zur Ausstellung gehört ein Rahmenprogramm mit Führungen, Workshops und Musikveranstaltungen. Die Eröffnung findet am 23. Juli um 18 Uhr im Café Dürnitz, Schlosshof und in der Schausammlung statt und ist als Festival mit Performances, Führungen und DJ-Sets angelegt. (cw)











