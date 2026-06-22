Schwule Sichtbarkeit in der Kunst

06. Juli 2026

Andreas Fux, Der lauernde Rachen der Sehnsucht, 1998

Pünktlich zum CSD in der Hauptstadt zeigt die Berliner Galerie Semjon Contemporary die Gruppenausstellung "Verzaubert  proud to be proud".



Wie der Titel der Ausstellung schon andeutet, dreht sich alles um Pride und queere Sichtbarkeit. Ausgestellt werden Arbeiten der schwulen Künstler Pancho Assoluto, Rick Castro, Andreas Fux, Florian Hetz, Norbert Heuler, Jan-Holger Mauss, Male Shibari, Thomas Synnamon, Stefan Thiel und Elmar Vestner.

Die Vernissage findet am Freitag, den 17. Juli 2026 von 19 bis 21:30 Uhr in der Galerie Semjon Contemporary (Schröderstraße 1, 10115 Berlin-Mitte) statt. Anschließend ist die Ausstellung dort bis zum 1. August zu sehen. (cw)











