09. Juli 2026

Bild: Ryan McGinley / Rimowa

Das Kofferlabel Rimowa hat erneut die weltweite Pride-Saison zum Anlass genommen, um ein Remake der queeren Zeitschrift "Der Eigene" zu veröffentlichen.



Für die fünfte Ausgabe des seit 2022 jährlich erscheinenden Magazins hat die Marke den New Yorker Fotografen Ryan McGinley eingeladen, Menschen aus seinem persönlichen und künstlerischen Umfeld zu porträtieren.



Namensgeberin der Publikation ist eine historische deutsche Zeitschrift gleichen Titels. Sie wurde von 1896 bis 1932 von Adolf Brand herausgegeben und gilt als die erste Zeitschrift für ein homosexuelles Publikum überhaupt. Im Titel klingen bis heute Themen wie Selbstbestimmung, Individualität und Akzeptanz an  Werte, die Rimowa nach eigener Aussage auch mit seinem grundsätzlichen Markenverständnis von Bewegung verbindet.

Die Ausgabe versammelt Fotografien und Polaroid-Porträts von insgesamt 15 Protagonist*innen, jeweils ergänzt um persönliche Texte der Abgebildeten. Die porträtierten Personen wurden an unterschiedlichen Schauplätzen festgehalten, etwa vor Hauseingängen, auf Feuerleitern, Dächern oder in Treppenhäusern  jeweils in Momenten, die eine besondere Präsenz vermitteln sollen.







McGinley selbst beschreibt das Projekt als ein von Zusammenarbeit und gegenseitiger Aufmerksamkeit geprägtes Netzwerk. Er sehe darin eine inhaltliche Nähe zur historischen Vorgängerpublikation, die queere Menschen früh als selbstverständlichen Teil des Alltags dargestellt habe, so der Fotograf.



"Der Eigene" erscheint als limitierte Auflage und ist ab sofort bei ausgewählten Händler*innen erhältlich, darunter die Bekleidungsgeschäfte von Andreas Murkudis in Berlin. (cw)











