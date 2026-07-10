Lesbisches Ermittlerinnen-Duo in neuer ZDF-Serie

10. Juli 2026

Mit "Back Up  Auf Streife mit der Ex" präsentiert das ZDF eine queere Buddy-Cop-Serie, die Krimi, Humor und emotionale Tiefe auf besondere Weise verbindet.



Im Mittelpunkt stehen Deb (Morgana O'Reilly) und Mihi (Roimata Fox)  zwei Polizistinnen, die sich acht Jahre nach dem Ende ihrer Liebesbeziehung in einem neuseeländischen Küstenort begegnen und plötzlich Seite an Seite arbeiten müssen. Was damals ungesagt blieb, ist noch immer spürbar  und begleitet sie durch ihren gemeinsamen Alltag im Streifendienst.



Zwischen persönlichen Spannungen und skurrilen Kriminalfällen entfaltet sich eine Geschichte, die gleichermaßen von pointiertem Witz, der wunderbaren Landschaft sowie von authentischen Figuren lebt. Die außergewöhnliche Landschaft Neuseelands wird dabei mehr als nur Kulisse.

Getragen wird die deutsch-neuseeländische Koproduktio von einem Ensemble, das mit sichtbarer Spielfreude und feinem Gespür für Timing agiert  bis in die kleinsten Nebenrollen hinein. Die Figuren wirken nahbar, ihre Begegnungen sind geprägt von Wärme und manchmal auch einer Spur Melancholie. "Es hat großen Spaß gemacht, das beliebte Buddy-Cop-Genre aus dem Schrank zu holen und ihm einen zeitgemäßen, queeren Twist zu geben", erklärten die Produzentinnen und Drehbuchautorinnen Paula Boock und Dinna Malane in einem Statement.



Alle sechs Folgen von "Back Up  Auf Streife mit der Ex" können ab 31. Juli 2026 in der ZDF-Mediathek gestreamt werden. Die TV-Ausstrahlung erfolgt ab Sonntag, den 2. August 2026 um 22:15 Uhr in Doppelfolgen. Offizielle Szenenbilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Eine ausführliche Besprechung folgt. (cw/pm)



Back Up  Auf Streife mit der Ex

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