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Erfolgreiche Pfand-Aktion: 14.000 Flaschen beim CSD Köln gesammelt

Bild: IMAGO / Judith Michaelis
  • 11. Juli 2026

Ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit: Bei der Aktion "Flasche leer? Gib sie her!" wurden am Kölner CSD-Wochenende insgesamt fast 14.000 Mehrweg-Glasflaschen gesammelt und dem Wertstoffkreislauf zugeführt.

Gemeinsam mit zahlreichen Ehrenamtlichen engagierten sich Mühlen Kölsch sowie die Logistikpartner Trinks, Die Feiermacher, AKTIV Getränke und Zapfhahn Event für ein sauberes Köln. Der gesamte Pfanderlös kommt dem ColognePride zugute.

Während der CSD-Demonstration sorgte ein Pfand-Truck, begleitet von den Grüngürtelrosen und den Veedelperlen, für große Aufmerksamkeit. Die beiden Chöre unterstützten die Aktion als Wagenengel und motivierten gemeinsam mit einem großen Fußtrupp die Besucher*innen, ihre leeren Mehrwegflaschen direkt abzugeben.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Drei voll beladene Paletten mit insgesamt rund 2.400 Glasflaschen wurden gesammelt. Den daraus entstandenen Pfandbetrag stockt Mühlen Kölsch auf 1.111 Euro zugunsten des ColognePride auf.

Dazu sammelten die Ehrenamtlichen der KG Grüne Rheinfunken sowie von Zero Waste Köln und Cradle to Cradle Köln beim Straßenfest und der Demo weitere 11.000 Glasflaschen ein. Allein dieser Teil der Aktion entspricht einem Pfandwert von 880 Euro.

Insgesamt konnten damit am gesamten CSD-Wochenende nahezu 14.000 Mehrwegflaschen vor der Entsorgung bewahrt werden. Die Aktion zeigt eindrucksvoll, welchen Beitrag ehrenamtliches Engagement für Umwelt und Ressourcenschutz leisten kann. (cw)

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