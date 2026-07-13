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Zehn Länder, eine Donau, ein Regenbogen
- 13. Juli 2026
Mit einer 50 Meter langen Regenbogenfahne hat der Verein Pride Ulm/Neu-Ulm an der Herdbrücke in Ulm auf die Diskriminierung queerer Menschen in mehreren Donauländern aufmerksam gemacht.
Rund 20 Teilnehmer*innen hängten am Freitagabend die Flagge in Sichtweite des zeitgleich stattfindenden Internationalen Donaufests auf, das die kulturelle Verbundenheit der zehn Anrainerstaaten feiert.
Laut der "Rainbow Map 2026" von ILGA-Europe, die die rechtliche Lage von queeren Menschen in 49 Ländern bewertet, liegen fünf der zehn Donauländer Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Ukraine und Rumänien im unteren Viertel des Rankings. Rumänien schneidet demnach EU-weit am schlechtesten ab. Deutschland erreicht mit Platz 7 seinen bislang besten Wert.
"Die Donau verbindet zehn Länder. Doch in vielen davon können queere Menschen nicht frei und sicher leben in Ungarn, Rumänien, Serbien und anderswo sind Diskriminierung und Gewalt Alltag", erklärte der Verein Pride Ulm/Neu-Ulm zur Aktion. "Daran erinnern wir und wir vergessen niemanden nicht in Budapest, nicht in Bukarest, nicht in Kyjiw. Denn unsere Solidarität endet nicht an Grenzen so wie auch die Donau keine kennt."
Erst im vergangenen Monat hatten die CSD-Veranstalter*innen der Doppelstadt mit Deutschlands längster Regenbogenfahne für bundesweite Aufmerksamkeit gesorgt (queer.de berichtete). (cw)