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Wasser, nackte Männerkörper und ein Hauch Melancholie

Bild: Michalis Goumas
  • 14. Juli 2026

Die gefeierte Serie "Summer Renaissance" des griechischen Fotokünstlers Michalis Goumas ist jetzt erstmals als aufwendig gestalteter Bildband erhältlich.

Goumas kommt aus der bildenden Kunst und der Fotografie und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Zusammenspiel von Licht, Farbe und Erinnerung. Bekannt ist er für seine traumhaften, poetisch erzählten Bildwelten voller Sinnlichkeit. Seine Arbeiten erzeugen eine leise Nostalgie  eine visuelle Sprache, die über Kulturen und Jahreszeiten hinweg berührt.

Seine limitierte Fotokollektion "Summer Renaissance" fängt das Lebensgefühl des Sommers ein  mit einer betörenden Bildsprache aus Wasser und nackten Körpern. Für den Bildband wurden erstmals über 125 Fotografien der Serie zusammengetragen: ein 200 Seiten starkes Hardcover-Buch, ergänzt um persönliche Essays und Gedanken des Künstlers selbst. Gedruckt auf hochwertigem Samtpapier und von Michalis Goumas signiert, ist der Band zugleich Sammlerstück und ein Blick in die Seele des Künstlers.

Das hochwertige Buch kann zum Preis von 130 Euro zzgl. Versandkosten über die Homepage des Künstlers bestellt werden. (cw)

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