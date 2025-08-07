Unten ohne: Cara Delevingne auf "Playboy"-Cover

15. Juli 2026

Bild: Playboy

Model Cara Delevingne (33) ist die erste offen lesbische Frau, die das Printcover des "Playboy" ziert.



Für die Sommerausgabe des US-Magazins ließ sich die queere Britin nackt von Fotografin Zoey Grossman ablichten  begleitet von einem Porträt, das die Autorin Ottessa Moshfegh verfasste. Delevingne ist zudem das erste Supermodel seit Kate Moss 2014, das für ein Cover in den berühmten Bunny-Anzug schlüpfte. Auf dem Bild trägt sie lediglich ein kurzes Top, während eine Hand strategisch platziert ist  ein frecher Kontrast zum klassischen Bunny-Image des Magazins.



Delevingne hatte sich zunächst als pansexuell bezeichnet, bevor sie sich im Mai dieses Jahres öffentlich als lesbisch outete  bei einem Konzert von Rosalía, der sie ihr Coming-out ins Mikrofon flüsterte (queer.de berichtete). Im "Playboy"-Interview spricht sie offen über ihre Beziehung zur Musikerin Minke, mit der sie seit 2022 zusammen ist, und beschreibt sie als ihre beste Freundin und Liebespartnerin zugleich.

Für das Shooting engagierte Delevingne ein überwiegend weibliches und queeres Team. Sie selbst beschreibt die Aufnahmen als Akt der Selbstbestimmung: Nach Jahren der Drogensucht sei sie heute nüchtern und fühle sich in ihrem Körper und ihrer Sexualität so wohl wie nie zuvor.



Bereits 2021 zierte die lesbische R&B-Sängerin Kehlani das zweite digitale Cover des Magazins. Delevingnes vollständiges Interview und die Fotostrecke sind "Playboy"-Abonnent*innen vorbehalten. Die Printausgabe erscheint am 28. Juli. (cw)











